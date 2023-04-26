  • 23°C
香港時間 : 2023426日 (週三) 16:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【盈豐之道】中國經濟復甦初現端倪 觀望五一黃金周表現

股市 15:55 2023/04/26

分享：

分享：

經歷了三年的新冠疫情，中國首季經濟數據在恢復通關後，終於迎來復甦勢頭。國內2023年第一季度生產總值（GDP）同比增長4.5%，超出市場平均預計增長的4%。其增速相信由旅遊相關的消費和服務帶動，三月單月的零售銷售數字比去年同期上升10.6%，大幅高於市場平均預估的7.5%；而出口在同期亦大幅上升14.8%，遠高於市場預期的負7%。

在固定資產投資方面，基建投資維持穩健增長。雖然房地產的投資在三月單月仍然錄得5.9%的跌幅，不過其銷售數字在今年第一季已大幅回升三成。但是不同類別的地產發展商的銷售數字差異仍然頗大。另一點值得關注的是，年青人的失業率持續攀升以及整體家庭的總收入增長緩慢，均反映經濟才剛開始復甦，並未惠及每一個社群。若要進一步探索中國經濟未來兩季的反彈力度，必須有外圍環境的配合，及私人企業固定投資回復增長的勢頭。

從年初至今，中國滬深300指數僅上漲4%，落後其他主要已發展國家股市。例如美國標普500指數上升7%；歐元區指數上漲16%；日本日經指數亦回升9%。此外，在大部份中國企業公佈第一季業績後，許多分析師下調其全年業績展望，反映市場預測均傾向保守。鑒於外圍環境的不確定性增加，同時市場普遍預計美國2023年第四季有機會出現輕微經濟衰退，這都有可能令出口進一步放緩。

若從估值的角度看，中國滬深300指數未來12個月市盈率為12.2，較過去五年（10倍到18倍）屬偏低水平；至於恒生指數年初至今僅上升1%，未來12個月市盈率則為9.6，相比過往五年（8倍至14倍的區間）亦未算偏高。奈何隨着中美的博弈持續，美資能參與投資中國股市的領域受限，地緣政治佈局或令估值重修以往水平的難度加大。短線而言，我們更關注中國「五一黃金周」的消費情況，以判斷復甦勢頭可否延續。再者，中國是否有企業在香港或美國進行招股上市（IPO），相對而言亦屬利好消息；美國財長耶倫會否有機會訪華等，都是中美關係的風向標。

【ET財智Talk】加息周期將見頂？ 資金湧入債市現投資機會？ 聯博黃燦文分析攻守兼備的債券組合策略部署

ET財智Talk
【ET財智Talk】加息周期將見頂？　資金湧入債市現投資機會？　聯博黃燦文分析攻守兼備的債券組合策略部署

撰文 : 甄俊傑 瑞士盈豐銀行董事總經理兼投資策略主管

欄名 : 盈豐之道

最新專欄文章 更多

盈豐之道 - 【盈豐之道】憧憬內地穩經濟措施出台 港股年尾冀闖24000點
2023/02/24
【盈豐之道】憧憬內地穩經濟措施出台 港股年尾冀闖24000點
盈豐之道 - 【盈豐之道】今年看好美元投資級別債券 美債收益率升至10年高位
2023/01/31
【盈豐之道】今年看好美元投資級別債券 美債收益率升至10年高位
盈豐之道 - 【盈豐之道】傳統多元化策略 明年錄正回報機會大
2022/12/28
【盈豐之道】傳統多元化策略 明年錄正回報機會大
盈豐之道 - 【盈豐之道】中港股市2023年有望修復
2022/11/28
【盈豐之道】中港股市2023年有望修復
盈豐之道 - 【盈豐之道】港股利淡因素 料於明年開始逐漸消退
2022/10/31
【盈豐之道】港股利淡因素 料於明年開始逐漸消退
IPO 市盈率 美股 港股 A股 新冠肺炎疫情 GDP 中國 宏觀分析
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【MSFT】微軟盤前彈逾7%、逼300美元　首季業績超預期

下一篇文章

【虛擬資產】「火幣」擬在香港設辦事處　孫宇晨：將花一半時間在香港
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【打風消息】天文台取消所有風球　港股今復市
【打風消息】天文台取消所有風球　港股今復市
【美國經濟數據】寧買新樓不買二手樓　美國3月新屋銷售升至68.3萬間　超預期
【美國經濟數據】寧買新樓不買二手樓　美國3月新屋銷售升至68.3萬間　超預期
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
【美股風險】市場瘋炒末日期權　摩通警告：極端或累標指「跌5%」變「暴挫25%」
【美股風險】市場瘋炒末日期權　摩通警告：極端或累標指「跌5%」變「暴挫25%」
【流亡富豪】郭文貴涉欺詐逾78億元在紐約被捕　其曼克頓大宅突起火、FBI被迫撤離
【流亡富豪】郭文貴涉欺詐逾78億元在紐約被捕　其曼克頓大宅突起火、FBI被迫撤離
【恒指夜期+ADR】夜期跌119點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌119點　阿里美股低港2%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款