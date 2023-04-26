【盈豐之道】中國經濟復甦初現端倪 觀望五一黃金周表現

經歷了三年的新冠疫情，中國首季經濟數據在恢復通關後，終於迎來復甦勢頭。國內2023年第一季度生產總值（GDP）同比增長4.5%，超出市場平均預計增長的4%。其增速相信由旅遊相關的消費和服務帶動，三月單月的零售銷售數字比去年同期上升10.6%，大幅高於市場平均預估的7.5%；而出口在同期亦大幅上升14.8%，遠高於市場預期的負7%。

在固定資產投資方面，基建投資維持穩健增長。雖然房地產的投資在三月單月仍然錄得5.9%的跌幅，不過其銷售數字在今年第一季已大幅回升三成。但是不同類別的地產發展商的銷售數字差異仍然頗大。另一點值得關注的是，年青人的失業率持續攀升以及整體家庭的總收入增長緩慢，均反映經濟才剛開始復甦，並未惠及每一個社群。若要進一步探索中國經濟未來兩季的反彈力度，必須有外圍環境的配合，及私人企業固定投資回復增長的勢頭。

從年初至今，中國滬深300指數僅上漲4%，落後其他主要已發展國家股市。例如美國標普500指數上升7%；歐元區指數上漲16%；日本日經指數亦回升9%。此外，在大部份中國企業公佈第一季業績後，許多分析師下調其全年業績展望，反映市場預測均傾向保守。鑒於外圍環境的不確定性增加，同時市場普遍預計美國2023年第四季有機會出現輕微經濟衰退，這都有可能令出口進一步放緩。

若從估值的角度看，中國滬深300指數未來12個月市盈率為12.2，較過去五年（10倍到18倍）屬偏低水平；至於恒生指數年初至今僅上升1%，未來12個月市盈率則為9.6，相比過往五年（8倍至14倍的區間）亦未算偏高。奈何隨着中美的博弈持續，美資能參與投資中國股市的領域受限，地緣政治佈局或令估值重修以往水平的難度加大。短線而言，我們更關注中國「五一黃金周」的消費情況，以判斷復甦勢頭可否延續。再者，中國是否有企業在香港或美國進行招股上市（IPO），相對而言亦屬利好消息；美國財長耶倫會否有機會訪華等，都是中美關係的風向標。

【ET財智Talk】加息周期將見頂？ 資金湧入債市現投資機會？ 聯博黃燦文分析攻守兼備的債券組合策略部署