【線上財富管理】過江龍Endowus攻港 推免佣基金平台

總部設於新加坡的「過江龍」Endowus智安投，今日(26日)正式進軍香港，推出其線上財富管理服務，標榜為本港首個免銷售佣金，只收取投顧費用的線上財富管理及基金平台。於該平台投資的基金組合若達800萬至3500萬元，收費為0.25%至0.4%；100萬至800萬元為0.5%；100萬元以下為0.6%。

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目前該平台提供逾140款精選基金產品，涵蓋現金及貨幣市場、固定收益及股票等資產類別。除了傳統零售基金外，該平台還向本地散戶提供過往只有「大戶」或機構投資者才有能力沾手的投資產品，例如機構股份類別基金(如品浩PIMCO GIS收益基金)。

此外，該平台為擁有800萬元以上流動資產的專業投資者，提供另類投資產品買賣機會，如對沖基金、私募股權、私募信貸及私人房地產等領域。

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Endowus智安投董事總經理及香港業務主管袁淇欣表示，該平台不設最低入場費，但按香港證監會準則，新客戶開戶時須先存入1萬元，往後可提取或用來投資；港元計價股票基金最低投資額500元，美元計價股票基金最低100美元。

Endowus於2017年成立，香港為該公司首個拓展的海外市場，管理層相信香港和新加坡會是亞洲主要財富管理中心，期望業務穩定增長，現時沒有訂立具體目標，而截至去年底，旗下管理資產超過40億美元。

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