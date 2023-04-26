【韓企研發】韓國企業去年研發開支增14%　三星電子投入1,467億港元

韓國市場調查機構CEO Score發布最新統計數據，儘管2022年經濟放緩，導致企業營利下降27%，但韓國主要企業的研發支出仍同比增長了14%，其中三星電子的研發開支更達到25萬億韓圜（約1,467億港元）。

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231家來自韓國500強的非金融企業的研發支出總額，合共達到68.4萬億韓圜（約4,016億港元），較去年增加8.4萬億韓圜（約494億港元）。這些企業去年的營業利潤總計為123.7萬億韓圜（約7,265億港元），同比減少25.4%，淨利潤為106.2萬億韓圜（約6,237億港元），減少27.1%。

三星電子最積極研發佔投資支出總額的36.4%

231家公司中，173家（74.9%）的研發支出有所增加。其中三星電子投入最多，雖然利潤同比下降16%，但去年的研發支出為24.9萬億韓元，比2021年增加10.3%，佔231家企業的研發支出總額的36.4%。排名前10名的企業的研發支出總額為47.8萬億韓圜（約2,805億港元），佔總額的70%。

若按行業劃分，IT、電氣和電子企業的研發支出最高，為40.8萬億韓圜（約2,396億港元）。研發投入主要集中在IT和人工智能領域。去年投資額與銷售額相比最高的公司是Netmarble，投資額為32.1%。去年排名第一的Naver則排名第二。

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責任編輯：李智賢

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