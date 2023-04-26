【青年宿舍】荃灣如心酒店100間房改成青年宿舍　提供最多200個宿位　每宿位月租$4,680起

民政及青年事務局今日（26日）向香港菁英會批出在「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」下的第二個項目，宿舍地點為於荃灣西如心酒店，計劃名為Home2 Youth Hostel，共有100間房間，可提供最多200個宿位，並設有煮食設施等公用設施，每個宿位由4,680元起。項目由香港菁英會與如心酒店集團合作推出。

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申請資格： 必須為香港永久居民；

必須年滿18但未滿31 歲；

須為在職人士（全職/兼職/自僱均可）；

單人申請者的收入水平上限為HK$25,000及總資產淨值上限為HK$380,000，雙人申請者以上限雙倍計算；

申請人不擁有任何在香港的住宅物業；

如果是公屋住戶，不可因入住青年宿舍而導致有關公屋或中轉屋空置 ；

沒有曾經居住在政府青年宿舍計劃下的青年宿舍合共超過三年；

一人申請者的收入水平，不得超過 18 至 30 歲就業人士每月就業收入的第 75 百份值（現時數據為$25,000），而二人申請者的收入水平，不得超過一人申請者的一倍；

一人申請者和二人申請者的總資產淨值分別不得超過港幣38萬元及港幣76萬元。

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據網頁資料顯示，每一房間提供兩個宿位，基本租金為每宿位4,680元至4,980元，其中已涵蓋水、電及寬頻上網服務。平均400呎的居住空間，提供酒店配套。

大床房A型

基本月租：$4,680/宿位 大床房B型

基本月租：$4,900/宿位 海景雙人房

基本月租：$4,980/宿位 街景雙人房

基本月租：$4,680/宿位

項目的其中一個特色是透過為青年租戶提供工餘進修機會，增強青年的技能和提高他們就業及創業的機會，並透過香港菁英會的網絡，推動青年加深對國家歷史文化藝術的認識。

有關該項目詳情及申請方法，可瀏覽香港菁英會網頁。

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