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【新股IPO】珍酒李渡6979明日掛牌 公開發售近下限10.82元定價

股樓投資 13:41 2023/04/26

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中國白酒商珍酒李渡（新上市編號:06979）將於明日（27日）掛牌，公布以接近招股價下限10.82元定價，其招股價範圍介乎10.78至12.98元；香港公開發售部分錄得超額認購約0.94倍。每手200股，一手中籤率100%。該股明日(27日)掛牌。聯席保薦人為高盛及中信建投國際。
 

 

同場加映﹕【青姐話】港股乾晒塘  股民好徬徨

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【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

集資所得，其中約55%將於未來５年用於生產設施的建設及發展提供資金；約20%用於品牌建設及市場推廣；約10%用於擴展銷售渠道；約5%用於業務營運自動化及數字化的先進技術；及約10%用於營運資金及一般企業用途。

【恒指目標】 匯豐研究予今年恒指目標22490點 籲留意4大投資主題（附10隻推介股）【見下頁

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記者：張以正

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珍酒李渡（06979） 港股 郵儲銀行（01658） 建設銀行（00939） 中國銀行（03988） 農業銀行（01288） 民生銀行（01988） 交通銀行（03328） 中信銀行（00998）
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