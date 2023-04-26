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【大行點睇】高盛料快手1024首季收入按年升18% 重申「買入」評級 目標價91元

股樓投資 20:02 2023/04/26

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高盛發表研究報告指，快手（01024）股價4月至今累跌18%，相對於中國互聯網行業及其他廣告/娛樂同行表現較差，似乎是由於外部廣告業務復甦步伐較慢，以及用戶參與度及使用時長較溫和所致，同時面對電商競爭持續與股東減持的影響。惟該行認為，上述因素已大部分反映在股價表現上，預期第一季收入按年增長18%，淨虧損率有望大幅收窄至約1.3%。若公司市場份額持續增長前景保持不變，加上盈利能力改善，可能從第二季起開始實現收支平衡，認為目前估值具有吸引力。

 

同場加映﹕【青姐話】港股乾晒塘  股民好徬徨

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【恒指目標】 匯豐研究予今年恒指目標22490點 籲留意4大投資主題（附10隻推介股）【見下頁

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高盛將2023至2025年收入預測上調至1,118.34億、1,312.1億及1,510.15億元人民幣，每股盈利預測則調升至0.56、2.45及4.65元人民幣；該行重申快手「買入」評級，目標價為91元。

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記者：張以正

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快手—W（01024） 港股 郵儲銀行（01658） 建設銀行（00939） 中國銀行（03988） 農業銀行（01288） 民生銀行（01988） 交通銀行（03328） 中信銀行（00998）

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