▲ 【虛擬資產】「火幣」擬在香港設辦事處 孫宇晨：將花一半時間在香港

由內地商人孫宇晨主導的Houbi Global（前稱「火幣」，去年改稱為「火必」）2月宣布尋求在香港領取牌照，孫宇晨最新接受外電訪問時稱，Huobi擬在香港設立新辦公室，看好香港可成為最重要的加密資產中心之一，並揚言未來一半時間都會留在香港。

香港去年10月底發布虛擬資產政策宣言後，全球主要加密資產交易所FTX爆煲，新加坡、杜拜等地正收緊監管加密資產規則。孫宇晨早前亦被美國證交會SEC指控，涉嫌出售未註冊的加密證券。

孫宇晨在訪問中表示，其法律團隊正準備回應SEC指控，相信案件能圓滿解決只是時間問題。

比特幣等主流加密貨幣年內價格回穩反彈，孫宇晨聲稱，過去數月Houbi業務亦增長15%，並預告將有「重要的發展」計劃以振興火幣（HT）代幣，但該代幣今年迄今已下跌約29%。

孫宇晨同場又否認與相對較不知名的穩定幣True USD以及其母企Techeryx有任何股權關係，True USD在Binance平台上的交易量急劇增加。

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編輯：麥德銘