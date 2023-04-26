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【ChatGPT新功能】ChatGPT允許用户關閉對話記錄　避免用作AI模型訓練

科技 17:15 2023/04/26

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ChatGPT昨（25日）開始允許用户關閉聊天記錄，防止記錄被用作訓練AI模型。

大型人工智能（AI）模型需要用海量數據訓練，以提供更精確的答案。但有關數據有機會涉及用户不願被保存的資料。為釋除用戶疑慮，OpenAI所開發的ChatGPT昨（25日）開始允許用户關閉聊天記錄，防止記錄被用作訓練AI模型。

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OpenAI在官網指出，所有在關閉聊天記錄後的對話均不會用以訓練和強化旗下AI模型，亦不會顯示在屏幕左側的記錄欄上，但公司會保留對話30天，才永久刪除記錄，以監察濫用情況。惟功能不涵蓋關閉聊天記錄前已存在的內容，意味着OpenAI仍能使用過往的對話作模型訓練。

用户只需要在發入ChatGPT帳號後，點選頁面左下角電郵地址旁的3點，再按「設定」和「顯示」，並關閉「聊天記錄和訓練」，便能更改ChatGPT的數據設置。

另外，ChatGPT預計在未來數月推出針對商業計劃訂閱者的新功能。功能可以保存對話記錄，但內容不會被用作AI模型訓練。

【AI風險】研究：ChatGPT生成程式代碼　大部分存安全漏洞

責任編輯：歐朗欣

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