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【騰訊 700】大股東又減持 Prosus持股降至25.99% 騰訊股價一度反彈逾4%

股樓投資 15:56 2023/04/26

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南非傳媒巨企Naspers旗下投資公司Prosus昨晚（25日）宣布，根據自身股份回購計劃，於香港股市場內出售78.96萬股騰訊控股（00700）股票，持股比例下降至25.99%，未透露交易價格。騰訊股價對減持消息反應不大，今早（26日）低開0.8%後反覆向上，一度高見352.2元，最多升4.1%，最新報350.4元，升3.5%，成交額75.4億元。

同場加映﹕【青姐話】港股乾晒塘  股民好徬徨

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【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

Prosus早於4月11日表示，將會額外存入9,600萬股騰訊股票進入香港中央結算系統，以便有序地在市場上交易該等股票，作為繼續實行股份回購計劃的一部分。另外，Prosus昨晚在公告上指，每當其在騰訊的持股比例超過整數百分點時，均須發出利益披露通知。

【恒指目標】 匯豐研究予今年恒指目標22490點 籲留意4大投資主題（附10隻推介股）【見下頁

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Naspers早前宣布，將無限期、有序地減持所持有的騰訊股票，以撥款進行股份回購計劃，用以回購Prosus和Naspers的股份，並縮小資產淨值折讓。根據聯交所資料，Prosus上一次大規模減持騰訊股票是在去年12月13日，以每股平均價320.028元減持99.3萬股，涉及金額達3.18億元，持股比例下降至26.99%。

同場加映﹕【溫股知新】負面因素現 好友可以點？

溫股知新
【溫股知新】負面因素現 好友可以點？

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記者：郭秀慧

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減持 港股 回購 騰訊控股（00700）

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