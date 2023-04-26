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官方樓價指數創半年新高　分析指兩因素阻礙次季樓價回升

股樓投資 15:37 2023/04/26

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差餉物業估價署公布三月份私人住宅樓價指數，報351.4點，按升1.36%，創近半年新高。值得留意的是，樓價連升3個月，首季累升約5%，與2021年9月歷史高位比較，樓價累計跌幅收窄至11.7%。萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒說，雖然樓價指數首季反彈近5%，但是高利率、新盤貨尾量囤積等因素，短期仍影響樓價回升的速度，料第二季樓價面對的阻力較第一季大，相信上半年樓價仍在低位徘徊。

他進一步解釋，雖然美國加息步伐放緩，但料加息因素到下半年才會淡化，相信短期內香港整體借貸成本仍會上升。此外，市場整體購買力仍然不足，料樓市要較長時間回復至2021年高位時的氣氛。 

利嘉閣地產研究部主管陳海潮說，雖然三月份樓價指數升幅較預期少，惟樓市上升動力仍在，料次季有力再升3%。他續說，三月下旬至四月上旬期間，大量新盤以貼市價，甚至低市價開售，對二手市場構成壓力，而且四月初市場參與者大多外遊，致交投轉靜，所以估計四月份樓價升幅，將收窄至只有約1%，但五月及六月份交投量可望回升。 

他又提到，高端人才通行證計劃審批反應理想，如成功申請者於次季陸續來港，將推動住屋需求，有機會進一步推高樓價升幅。

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