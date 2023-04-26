【WhatsApp新功能】WhatsApp正式支援跨手機共用帳戶功能　最多可連結4部裝置

WhatsApp用家多年來一直期待，可在不同手機設備商，使用同一帳號。而WhatsApp去年就先開始容許用戶在平板、網頁版、電腦或Mac程式登入帳號和使用，但同一帳號跨手機共用的功能則未見蹤影。而終在昨（25日），WhatsApp宣布由即日起正式推出跨手機共用帳號功能，未來幾週內就能全面生效。

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WhatsApp表示，用戶現在可以與最多4部額外裝置進行連結，就像在網絡瀏覽器、平板電腦和桌面電腦上連結WhatsApp時一樣。如果主要裝置若閒置了一段時間，系統也會自動登出所有配對裝置。現時用家可以切換使用不同手機，不必在登出後從上次中斷的地方繼續聊天。

值得一提的是，若是小型企業的用家，也可有更多的員工直接使用同一個 WhatsApp Business 帳戶直接回覆顧客。

網頁版輸入手機號碼 就可收到一次性代碼

另外，WhatsApp也將推出方便用戶作連結配對裝置的替代功能。從現在起，只要在 WhatsApp網頁版輸入手機號碼，就能收到一次性代碼，並連結裝置，不必掃瞄QR code。

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責任編輯：曾曉汶

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