  • 24°C
香港時間 : 2023426日 (週三) 16:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港交所季績】 港交所首季收入升19% 多賺28% 均創歷來第二高

股樓投資 15:06 2023/04/26

分享：

分享：

港交所（00388）中午今年首季業績，收入及其他收益為55.6億元，按年上升18.5%、按季上升7%；純利34.1億元，按年大增27.7%、按季升14%。今年首季收入及盈利均為歷來第二高，僅次於2021年第一季。EBITDA利潤率為76%，按年升1%、按季升2%。績後股價升幅擴大，曾高見331.8元，最多升2.1%，最新報328.8元，升1.2%，成交額10.1億元。

同場加映﹕【青姐話】港股乾晒塘  股民好徬徨

青姐話
【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

季內平均每日成交金額按年跌12.7%至1,278億元，滬深港通成交額亦有所下跌，為970億元人民幣，按年少8.4%。但投資收益則表現強勁，達到15.4億元，按年大升逾25倍，創季度新高。EBITDA利潤率為76%，按年上升1%。營運支出達13億元，增長11%，主要由於僱員費用及專業費用增加。

【中興業績】中興通訊首季多賺逾19% 大摩唱好股價未來60天跑贏同業【見下頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

港交所行政總裁歐冠昇表示，儘管經濟疲弱影響全球市場的成交額，但首季衍生產品市場繼續不斷增長，在各項優化改革及擴容下，未來會持續促進市場可持續發展。展望未來，他預期隨著多項策略落實，包括擴大滬深港通範圍、優化交易日曆及引入特別目的收購公司等，將有助市場表現持續改善。

同場加映﹕【溫股知新】負面因素現 好友可以點？

溫股知新
【溫股知新】負面因素現 好友可以點？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
香港交易所（00388） 歐冠昇 EBITDA 香港交易及結算所有限公司 港股 純利

上一篇文章

碧桂園逾28億人幣 投得杭州濱江區地皮

下一篇文章

【五一黃金周】景順：五一黃金周旅遊熱潮 預示中國經濟持續復甦
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【收息攻略】呢間銀行港元定存 6個月年息高達4.18% 點解要額外再等2個月先可以收足逾4厘息 ?
【收息攻略】呢間銀行港元定存 6個月年息高達4.18% 點解要額外再等2個月先可以收足逾4厘息 ?
【2023消費券】4月16日派3000元電子消費券　各大儲值支付供應商、商家優惠合集 （4.20更新）
【2023消費券】4月16日派3000元電子消費券　各大儲值支付供應商、商家優惠合集 （4.20更新）
【假日好去處】「香港世界牛奶日」夥拍ohmykids 辦「童遊油麻地」社區探索活動
【假日好去處】「香港世界牛奶日」夥拍ohmykids 辦「童遊油麻地」社區探索活動
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【天文現像】日偏食4月20日出現 西南方沒有障礙物地方適合觀賞
【天文現像】日偏食4月20日出現 西南方沒有障礙物地方適合觀賞
【姜濤生日】姜濤生日普天同慶傳遞愛心 4.30姜糖請全港市民免費搭電車
【姜濤生日】姜濤生日普天同慶傳遞愛心 4.30姜糖請全港市民免費搭電車
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款