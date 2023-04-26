【港交所季績】 港交所首季收入升19% 多賺28% 均創歷來第二高

港交所（00388）中午今年首季業績，收入及其他收益為55.6億元，按年上升18.5%、按季上升7%；純利34.1億元，按年大增27.7%、按季升14%。今年首季收入及盈利均為歷來第二高，僅次於2021年第一季。EBITDA利潤率為76%，按年升1%、按季升2%。績後股價升幅擴大，曾高見331.8元，最多升2.1%，最新報328.8元，升1.2%，成交額10.1億元。

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季內平均每日成交金額按年跌12.7%至1,278億元，滬深港通成交額亦有所下跌，為970億元人民幣，按年少8.4%。但投資收益則表現強勁，達到15.4億元，按年大升逾25倍，創季度新高。EBITDA利潤率為76%，按年上升1%。營運支出達13億元，增長11%，主要由於僱員費用及專業費用增加。

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港交所行政總裁歐冠昇表示，儘管經濟疲弱影響全球市場的成交額，但首季衍生產品市場繼續不斷增長，在各項優化改革及擴容下，未來會持續促進市場可持續發展。展望未來，他預期隨著多項策略落實，包括擴大滬深港通範圍、優化交易日曆及引入特別目的收購公司等，將有助市場表現持續改善。

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記者：郭秀慧