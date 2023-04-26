歐盟要求科企嚴管線上內容 否則面臨巨額罰款

歐盟委員會周二（25日）宣布，將推行《電子服務法》（Digital Services Act），規定19間大型電子平台和搜索引擎，接受廣泛審查線上審查。歐盟要求企業迅速刪除非法內容，確保未成年人不會成為廣告目標，並限制虛假信息和網絡欺凌等有害內容傳播。

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歐盟內部市場專員布萊頓（Thierry Breton） 表示，科企規模愈大，責任愈大。他指從8月25日起，每月在擁有逾4,500萬活躍用戶的線上平台和搜索引擎公司，將承擔更加嚴格的義務。布萊頓認為，企業將重新設計系統，透過年齡認證和家長控制等方式，確保未成年擁有高度隱私安全。

據悉，19間企業包括8間社交平台公司，如Facebok、TikTok、LinkedIn和Pinterest等；亦包括5個網上交易平台，如Amazon、Booking和Zalando等。剩餘平台包括蘋果和Google的應用程式商店、維基百科及Google地圖等。

法案規定，平台需停止根據宗教和政治觀點等敏感數據，向用戶推送廣告。而人工智能（AI）生成內容，如影片和相片等則被稱為深度偽造，必須被標明。公司還需就公共衛生、兒童安全和言論自由等議題，對平台定期評估風險及制定應對措施，首次評估需於8月25日完成。

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外部公司將審查企業計劃，歐盟執法團隊亦將根據公司數據和算法，檢查企業有否宣傳有害內容，罰款最高可達其全球年收入6%，非常嚴重的侵權案件更或導致平台面臨臨時禁令。

布萊頓透露，委員會料在6月下旬，因總裁馬斯克（Elon Musk）邀請，對Twitter進行審查。TikTok亦表示，有意在新規例實施前接受審查。而Apple則指，此前已遵守歐盟數位服務法案（DSA），亞馬遜（Amazon）亦指，正制定計劃以遵守規則。

Google表示，正和歐盟官員合作遵守規則。Facebook母企Meta則指，正採取措施滿足DSA要求，包括增加透明度等。

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責任編輯：李俊儀