【WhatsApp】推新功能 最多5部手機共用同一帳戶

社交通訊媒體WhatsApp宣布更新，容許用戶同時在最多5部手機上使用同一帳戶。另外，WhatsApp即將會更新連接配對裝置方式，由掃描二維碼（QR Code）改為發送一次性代碼。

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WhatsApp周二（25日）宣布，於平台推出跨手機共用WhatsApp帳戶的功能，進一步提升跨裝置使用帳戶的能力。

據悉，除了用戶本身使用的手機外，他們仍可在最多額外4部手機連接同一帳戶。每部手機都會分別連接至WhatsApp，確保個人訊息、媒體和通話獲得端對端加密。

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WhatsApp更透露，如果主要裝置已閑置一段時間，系統會自動登出所有已配對裝置。這項新功能已經推出，未來幾周内全球用戶都可使用。

另外，WhatsApp接下來數周内，將推出方便用戶連接配對裝置的替代功能。用戶於WhatsApp網頁版輸入手機號碼就可收到一次性代碼（OTP），無需再掃描QR Code才能連接裝置。

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責任編輯：鄭錦玲