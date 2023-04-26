富臨皇宮 X 東華三院兩生花　蔬果鮮花獻媽媽　合作單位: 東華三院社企- 兩生花

東華三院創辦「兩生花」社會企業，以花藝作為媒介，讓聽障人士與生活、與社會連聚，推動愛與接納的傷健共融社區。同時，「兩生花」亦希望推動環保的概念，製作環保花束及鼓勵循環再用。

「富臨皇宮」聯乘「兩生花」在今個充滿愛的節日--母親節, 以花藝師創作的蔬果鮮花為客人傳遞出對媽媽最真摰心意。由即日起至5月5日期間於富臨皇宮網店預先訂購指定日子母親節晚飯堂食全包套餐，即可免費獲得母親節限量蔬果鮮花一束，於晚宴當日分店會為客人準備好花束送媽媽一個節日小驚喜 。數量有限，先訂先享送完即止。

網店接受預訂日期: 即日起至5月5日



指定分店: 全線15間分店



指定堂食日子: 5月12,13,14日



蔬果鮮花獻媽媽指定套餐:

頌母宴

全包餐供六位用

先訂價$2388

原價$2988

冰鎮鮑魚伴秋葵（6隻）

上湯/芝士焗澳洲龍蝦伊麵底（約1斤12兩）

紅燒海皇生翅

清蒸富貴斑（約1斤/條）

碧綠野菌雙蚌片

極品燒鵝皇（半隻）

頌母桃包（6個）

內包：指定大百威啤酒1支、汽水3罐，6位茶芥及加一服務費

敬母宴

全包餐供八位用

先訂價$2988

原價$3288

蠔皇原隻鮮鮑扣玉掌（8隻）

上湯/芝士焗澳洲龍蝦伊麵底（約2斤4兩）

花膠海皇燴生翅

清蒸沙巴龍躉斑（約2斤/條）

碧綠野菌雙蚌片

醬皇脆皮燒雞1隻

敬母桃包（8個）

內包：指定大百威啤酒1支、汽水6罐、8位茶芥及加一服務費

富臨皇宮更呈獻多款12位先訂全包套餐及先訂全包廳房套餐 ，讓你向母親表達謝意，度過溫馨的母親節，樂聚天倫。

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（特約）