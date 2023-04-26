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富臨皇宮 X 東華三院兩生花　蔬果鮮花獻媽媽　合作單位: 東華三院社企- 兩生花

都會情報 14:50 2023/04/26

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東華三院創辦「兩生花」社會企業，以花藝作為媒介，讓聽障人士與生活、與社會連聚，推動愛與接納的傷健共融社區。同時，「兩生花」亦希望推動環保的概念，製作環保花束及鼓勵循環再用。

「富臨皇宮」聯乘「兩生花」在今個充滿愛的節日--母親節, 以花藝師創作的蔬果鮮花為客人傳遞出對媽媽最真摰心意。由即日起至5月5日期間於富臨皇宮網店預先訂購指定日子母親節晚飯堂食全包套餐，即可免費獲得母親節限量蔬果鮮花一束，於晚宴當日分店會為客人準備好花束送媽媽一個節日小驚喜 。數量有限，先訂先享送完即止。
網店接受預訂日期: 即日起至5月5日

指定分店: 全線15間分店

指定堂食日子: 5月12,13,14日

蔬果鮮花獻媽媽指定套餐:
頌母宴
全包餐供六位用
先訂價$2388
原價$2988

冰鎮鮑魚伴秋葵（6隻）
上湯/芝士焗澳洲龍蝦伊麵底（約1斤12兩）
紅燒海皇生翅
清蒸富貴斑（約1斤/條）
碧綠野菌雙蚌片
極品燒鵝皇（半隻）
頌母桃包（6個）

內包：指定大百威啤酒1支、汽水3罐，6位茶芥及加一服務費

敬母宴
全包餐供八位用
先訂價$2988
原價$3288

蠔皇原隻鮮鮑扣玉掌（8隻）
上湯/芝士焗澳洲龍蝦伊麵底（約2斤4兩）
花膠海皇燴生翅
清蒸沙巴龍躉斑（約2斤/條）
碧綠野菌雙蚌片
醬皇脆皮燒雞1隻
敬母桃包（8個）

內包：指定大百威啤酒1支、汽水6罐、8位茶芥及加一服務費

富臨皇宮更呈獻多款12位先訂全包套餐及先訂全包廳房套餐 ，讓你向母親表達謝意，度過溫馨的母親節，樂聚天倫。

Whatsapp 查詢電話: 6793 2169

顧客查詢熱線：2353 5866
www.fulum.com.hk
Facebook: 富臨皇宮

（特約）

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