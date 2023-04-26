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【AI大熱】斥資1億英鎊 英國宣布開發自家AI方案

環球政經 18:20 2023/04/26

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英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）與科學、創新和技術部大臣唐萃蘭（Michelle Donelan）近日宣布，將斥資1億英鎊（約9.8億港元）設置新的基礎模型工作小組，開發英國自家的人工智能（AI）方案。

 

【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

青姐話
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英國政府表示，將投資1億英鎊啟動資金用作加速英國在AI領域的發展。該工作小組將以新冠肺炎疫苗工作組的成功為藍本，希望能予英國企業廣泛及安全地採用AI同時，確保英國的數碼主權能力及在該戰略技術上具全球競爭力，以助英國在未來維持科學技術超級大國的地位。

 

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價，請按【見下頁

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英國政府表示，希望能在今年夏天宣布負責「基礎模型工作小組」的專案人選。唐萃蘭亦表示，英國需捕捉AI在未來提供的機遇，實現英國成為啟用人工智能國家的目標，並在這項新興技術中保持領先地位。

 

【溫股知新】負面因素現 好友可以點？

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記者：鄭昊彤

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