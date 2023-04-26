【大行報告】大摩：國企「國產化」下料可跑贏同業 上調金蝶國際至「增持」

摩根士丹利表示，考慮到內地國企採購本土化的趨勢明顯，料金蝶國際（00268）能跑贏同業，並將其評級由「與大市同步」升至「增持」，同時將其目標價由17元下調至14.5元，反映潛在長期競爭格局。金蝶國際周三（26日）收報12.08元，升幅5.8%。

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該行指出，在內地政府對國企採購「國產化」要求驅動下，目前大部分企業正尋求增加於境內供應商的配置，而市場對於將企業資源計劃（ERP）轉用「國貨」的興趣不斷增加。





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大摩亦料公司在2023年至25年每年收入速度增長介乎21%至22%，受市場份額推動，尤其在大型客戶市場。雲收入在2022年至25年的複合年均增長率料可維持於28%，而年度經常性收入將會持續走高。

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記者：鄭昊彤