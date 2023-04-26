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【板塊追蹤】乘聯會料4月乘用車銷量按年增近五成 汽車股獲帶動造好

股樓投資 16:20 2023/04/26

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中國乘用車市場信息聯席會（乘聯會）公布數據預計，4月乘用車零售銷量157萬輛，按年增長49.8%近五成，隨即反映於周三（26日）汽車股股價上，以比亞迪（01211）為首等車股造好，至收市升幅約在1.8%至4.4%。

 

【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

青姐話
【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

比亞迪周三收報232.8元，升幅4.4%；長城汽車（02333）收報9.32元，升幅2.9%；北京汽車（01958）收報2.21元，升幅1.8%；吉利汽車（00175）收報9.75元，升幅1.9%；廣汽集團（02238）收報4.81元，升幅2.3%。

乘聯會指出，期內銷售按年增幅，主要受去年低基數及在汽車市場溫和恢復影響，按月則下跌1.3%。新能源車方面，受出口影響季節性波動影響，4月零售銷量預計50萬輛，按月下跌8.4%，滲透率31.8%。

 

【延伸閱讀】第2季部署：中金續看好高息國企股 另推薦其中20股，請按【見下頁

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乘聯會亦表示，預期4月價格戰熱度將逐漸消退，消費者恢復理性消費，觀望情緒得以緩解，前期壓抑需求有所釋放，有利車市企穩。整體車市延續3月底態勢，企穩修復。再加上4月中下旬上海車展如期舉辦，令汽車市場關注度上升，有助整體汽車市場溫和恢復。

 

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記者：鄭昊彤

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銷售 板塊 汽車 港股 東風集團股份（00489） 廣汽集團（02238） 吉利汽車（00175） 北京汽車（01958） 長城汽車（02333） 比亞迪股份（01211）

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