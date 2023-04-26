  • 24°C
香港時間 : 2023426日 (週三) 16:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

碧桂園逾28億人幣 投得杭州濱江區地皮

股樓投資 15:18 2023/04/26

分享：

分享：

內房碧桂園(02007)投得杭州濱江區江南單元BJ0107-R21-13地皮，斥資28.2億元人民幣。有關地塊每平方米樓面價約為26,475元人民幣，溢價11.9％，地皮出讓面積約4.59萬平方米，建築面積10.56萬平方米。是次出讓地塊主要集中在市郊剛需板塊和低密改善區域，涵蓋西湖區龍塢、拱墅區運河新城北、濱江區浦沿、余杭區閒林等宅地，多宗地塊容積率在1.5及以下，因此吸引不少房企參與競投。至3時碧桂園報2.08元，上升3%。

中金指國企股估值低 具4大投資主線 另推薦19隻港股  詳情請看【下一頁

【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

青姐話
【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

碧桂園集團總裁莫斌早前指，今年碧桂園已經重啟投資拿地，接下來將更多聚焦一、二線核心城市及核心區域，並會逐步提升一、二線城市的投資額和土地儲備佔比，冀於3至5年內將一、二線城市和三、四線城市的貨值比例提升至50：50。

海倫司首季料最多賺7600萬人幣 單酒館日均銷售按年增21%  詳情請看【下一頁

【溫股知新】負面因素現 好友可以點？

溫股知新
【溫股知新】負面因素現 好友可以點？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

碧桂園（02007） 港股

上一篇文章

官方樓價指數創半年新高　分析指兩因素阻礙次季樓價回升

下一篇文章

【港交所季績】 港交所首季收入升19% 多賺28% 均創歷來第二高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【收息攻略】呢間銀行港元定存 6個月年息高達4.18% 點解要額外再等2個月先可以收足逾4厘息 ?
【收息攻略】呢間銀行港元定存 6個月年息高達4.18% 點解要額外再等2個月先可以收足逾4厘息 ?
【2023消費券】4月16日派3000元電子消費券　各大儲值支付供應商、商家優惠合集 （4.20更新）
【2023消費券】4月16日派3000元電子消費券　各大儲值支付供應商、商家優惠合集 （4.20更新）
【假日好去處】「香港世界牛奶日」夥拍ohmykids 辦「童遊油麻地」社區探索活動
【假日好去處】「香港世界牛奶日」夥拍ohmykids 辦「童遊油麻地」社區探索活動
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【天文現像】日偏食4月20日出現 西南方沒有障礙物地方適合觀賞
【天文現像】日偏食4月20日出現 西南方沒有障礙物地方適合觀賞
【姜濤生日】姜濤生日普天同慶傳遞愛心 4.30姜糖請全港市民免費搭電車
【姜濤生日】姜濤生日普天同慶傳遞愛心 4.30姜糖請全港市民免費搭電車
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款