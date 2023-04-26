碧桂園逾28億人幣 投得杭州濱江區地皮

內房碧桂園(02007)投得杭州濱江區江南單元BJ0107-R21-13地皮，斥資28.2億元人民幣。有關地塊每平方米樓面價約為26,475元人民幣，溢價11.9％，地皮出讓面積約4.59萬平方米，建築面積10.56萬平方米。是次出讓地塊主要集中在市郊剛需板塊和低密改善區域，涵蓋西湖區龍塢、拱墅區運河新城北、濱江區浦沿、余杭區閒林等宅地，多宗地塊容積率在1.5及以下，因此吸引不少房企參與競投。至3時碧桂園報2.08元，上升3%。

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碧桂園集團總裁莫斌早前指，今年碧桂園已經重啟投資拿地，接下來將更多聚焦一、二線核心城市及核心區域，並會逐步提升一、二線城市的投資額和土地儲備佔比，冀於3至5年內將一、二線城市和三、四線城市的貨值比例提升至50：50。

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