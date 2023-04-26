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拜登首演說聚焦基建發展 力爭藍領中產選票

環球社會熱點 14:39 2023/04/26

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美國總統拜登（Joe Biden）周二（25日）宣布爭取連任後，同日首次發表演講。他把重點放在藍領及中產選民，強調未來會持續增加基建發展及重建中產階層。

拜登宣布爭取連任 參選2024總統大選 【下一頁】

拜登周二出席北美建築工會（North America's Building Trades Unions）時表示，基建周在其任內不會一如前任總統，只是一個口號。他相信現時政府的投入正為美國帶來更多製造業職位，同時亦重建中產階級。

拜登稱基建項目將成未來10年重點，現時全美已宣布超過2.5萬個基建計劃，未來將會愈來愈多。他指工會成員將修築橋樑﹑鋪設網線及安裝電動車充電椿，工會將會完成改革美國的工作。他指如今需要大家繼續努力，一同完成任務。

演講中拜登延續以往政綱重點，集中爭取中產及工會支持。然而，拜登同日對通脹為美國帶來的影響僅略略帶過，指了解不少人飽受通脹困擾，但強調通脹同時是全球問題。

尹錫悅訪美首行收大禮 Netflix未來4年投資近200億 【下一頁】

拜登亦表明，美國需要積極投資在生產﹑研究及發展，建立新企業及基建與全球各地競爭，特別是中國。他強調一切只是競爭，而非指其他國家熟好熟壞。

同場拜登再次抨擊支持「讓美國再次強大」（MAGA）的共和黨人，形容他們使美國可能面臨債務違約，將帶領美國陷入難關。他亦批評共和黨人，提出幫富人減稅及大幅削減數以百萬美國人賴以維生的社會福利。

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責任編輯：吳漢培

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