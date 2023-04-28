環球投資市場動盪增加 謀定後動 提升積金增長潛力

相信不少打工仔都難忘去年投資環境的波動市況，受疫情、美國加息及俄烏事件等因素影響，連帶強積金資產亦受到拖累。畢竟MPF是一個打工仔由開始工作到退休，可跨越將達40年的長綫投資，但面對經濟周期及金融市場所產生的短期波動性，大家應如何保持冷靜，不應受市場情緒影響，在市場波動期間謀定而後動？

去年金融市場經歷了非比尋常的一年，股債市場紛紛下跌，今年首季投資市場表現終見反彈。是次請來強積金專家、宏利公積金信託副首席行政總監黃德治為大家分享如何妥善管理好強積金，尋找具長綫增長潛力的資產。

黃德治提醒強積金成員需要有心理準備，市場的波動性可能有增無減。波動市況加劇主要由於環球高通脹持續、潛在經濟衰退及美國聯儲局將維持高利率水平一段時間所致。對於市場短期的波幅，他再三提醒不需要太驚慌或動搖個人的投資目標，因為MPF是長綫投資，不必因為短期波動影響長綫投資決定。去年市況波動，部分人會將MPF組合由進取型轉為保守型，結果錯失反彈時機，所以他建議或可考慮分段轉換基金，定期檢視作出調整。黃德治建議市民可以最少一年要檢視一次個人的強積金帳戶，以宏利香港流動應用程式由2021年5月成立至今年的用戶使用數據作參考，40歲或以上用戶平均一個月登入一次程式並查看個人強積金帳戶資料，擁有強積金資產愈高的用戶會較為積極檢視組合，平均一個月會登入兩次。

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與理財專家多談退休規劃 適時調配資產

強積金畢竟是屬長綫投資，投資者不應只看短綫回報。打工仔在整個工作生涯中市場會經歷不同的經濟周期及金融市場波動，而強積金在自成立以來至2022年大部分年份的表現也可收復失地並錄得正回報1。投資者應做好資產配置，根據個人能承受風險的程度及投資目標，定期與退休理財顧問或專家制定合適的投資組合，長遠而言，強積金依然是退休保障的重要支柱之一。談及港人對強積金管理的取態及思維，黃德治表示，有部分港人認為強積金離自己太遠，要等65歲才可以提取，故不少人都懶得管理，亦有部分人缺乏相關理財知識及管理方法，不知道從何入手。據宏利香港去年2月下旬針對強積金可扣稅自願性供款進行的客戶調查顯示，逾50%的成員沒有定期或沒有打算管理強積金帳戶。他同時發現一個有趣現象，不少香港年輕人選擇較保守基金。事實上，這長遠對於退休規劃較為不利，因為年輕人擁有較長綫的投資年期，過於保守的投資組合未必達到理想的資產增值目標。故此他建議年輕人要對強積金組合定期檢討和作出調整，因為MPF是打工仔退休儲備的支柱之一，若投資年期較長，年輕人可以考慮選擇高風險的投資類別。

思慮周全 50歲後宜循序漸進 更改承險能力

相反，年約50歲的成員接近進入人生下半場，應開始適當地減持其高風險的投資選項，更改選項時亦不應太急進，故此由50歲開始可以逐步因應情況作出變動。而65歲已到達退休年齡的成員更應小心選擇，因為投資的選項可能將影響其退休的規劃。他認為，達65歲的成員在退休後也可持續投資，期望獲得定期的收益，望退休後繼續「月月有糧出」，亦能更享受退休生活。除了定時檢視強積金組合外，讓自己更了解強積金帳戶的情況，成員在不同人生階段應該調整投資選項。另一方面，有足夠基金選擇的強積金平台同樣重要，黃德治希望未來可以透過不同渠道以深入淺出方式解釋不同基金投資策略及特色，教育成員如何透過分散投資，降低整體投資組合的波幅，做好風險管理。

自行整合強積金戶口

打工仔轉工是等閒事，轉工期間忙碌於適應新工作，新公司要求填寫強積金參加表格，但很多時候填完便沒有再跟進，而且不少打工仔少有登入平台檢視個人投資組合。另一方面，轉工後亦未有整合戶口或轉移權益，故此積金局亦正籌建「積金易」（e-MPF）平台，以便優化當中行政程序。而宏利香港不斷優化手機應用程式，定期推出更多新功能，讓成員可以隨時隨地查閱個人強積金帳戶，方便管理在宏利香港的所有強積金戶口，包括現時供款帳戶及過往的個人帳戶。

自僱人士供款 可借複息效應累積退休儲備

對於自僱人士而言，與打工仔情況有所不同，黃德治提醒由於他們欠缺僱主的供款部分，故此應計算清楚金額是否足以應付將來的退休生活。他建議自僱人士要多留意個人退休目標、投資年期和風險承受能力，例如未來的被動收入金額及個人供款是否足夠應對未來的退休生活。然而自僱人士更應善用強積金建立自律的退休儲蓄習慣，透過複息效應滾存資產，定期累積退休儲備。

黃德治建議強積金成員需要定期檢視帳戶，以全新流動應用程式 | 宏利香港 (manulife.com.hk) 獲取最新消息和優惠

打工仔若有其他退休疑問，可參考更多文章拆解投資迷思，應對波動市況。波動市況下的三個常見疑問 (強積金成員篇) (manulifefunds.com.hk)



1. 資料來源︰積金局網站，2022年11月27日，https://www.mpfa.org.hk/mpfa/blog/20221127。投資涉及風險，並不是每一項成分基金均適合所有成員。您應考慮各項成分基金及預設投資策略所附帶的風險，您的投資／累算權益或會蒙受虧損。在作出投資選擇前，您應參閱強積金計劃說明書和主要計劃資料文件內的計劃詳情，包括風險因素、費用及收費，而不應只根據本資料作出投資決定。由宏利人壽保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限責任公司）刊發。

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責任編輯: 陳玉蓮