【財富管理】Endowus智安投攻港　推線上財富管理及及基金平台　免銷售佣金、只收投顧費

▲ Endowus智安投攻港 推線上財富管理及及基金平台

財富管理平台Endowus智安投宣布，於香港正式推出其線上財富管理服務。即日（4月26日）起，本地客戶可以透過「智安投 Fund Smart」認購單一基金或建立個性化的多基金投資組合。目前該平台提供超過140款基金產品，覆蓋現金及貨幣市場、固定收益、股票、多元資產及商品市場等資產類別。

香港為集團首個拓展的海外市場。

Endowus智安投的總部位於新加坡，於2017年成立，旗下現正管理來自零售投資者、高淨值人士、家族辦公室以及投資機構等超過40億美元的資產。同時，Endowus智安投首創不收取銷售佣金的業務模式，取消所有交易費用及尾隨佣金。

Endowus智安投聯合創辦人暨主席及首席投資總監李眞表示，一直以來，個人投資者往往難以與大型機構投資者站在同一起跑線上，因為一般而言，機構投資者的投資成本更低，同時亦能獲取更好的投資產品和更專業的咨詢服務。

因此，創立Endowus智安投旨在將機構級別的專業投資方式帶給所有投資者，而首創免除尾隨佣金的業務模式，更能為客戶降低投資成本，提高獲得更佳投資回報的機會。

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編輯：袁諾曦