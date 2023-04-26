NBC環球CEO涉性騷擾女主播離職 俄媒曾轟女事主色誘普京

NBC環球CEO Jeff Shell因被投訴有不當行為而遭解僱，NBC旗下商業頻道CNBC女主播甘布林（Hadley Gamble）證實曾向公司投訴Jeff Shell性騷擾及性別歧視。甘布林2021年曾訪問俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），遭俄媒炮轟其有意色誘普京。

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已婚的Jeff Shell承認與一名同事有不正當關係，於周日（23日）離職。NBC環球母企Comcast透露，公司曾安排外部律師對有關Jeff Shell不當行為的投訴作調查。

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美媒Deadline聲稱與Jeff Shell有不正當關係者為CNBC主播及高級國際記者甘布林，指兩人11年前已開始相戀，其後關係斷斷續續發展多年。

不過甘布林的律師其後表示，甘布林有向公司投訴Jeff Shell性騷擾及性別歧視。

甘布林主要報導能源、地緣政治及金融市場新聞。普京2021年在俄羅斯首都莫斯科出席論壇期間，接受甘布林直播採訪，討論關於俄羅斯向歐洲供應天然氣議題。

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普京在採訪期間，數度稱讚甘布林美麗漂亮。不過普京表示他向漂亮美麗的女性講述一件事，但她立即告訴自己相反的情況，似乎不明白其說話。

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俄羅斯媒體《俄羅斯一台》（Rossiya 1）主持人、被外界稱為普京「喉舌」的基謝廖夫（Dmitry Kiselyov）事後引述肢體語言專家，批評甘布林「竭盡全力利用身體語言」嘗試與普京「調情」，包括將腳尖指向普京、轉動手中的筆、整理頭髮和輕微伸出舌頭等。

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責任編輯：鄭錦玲