  • 24°C
香港時間 : 2023426日 (週三) 14:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

NBC環球CEO涉性騷擾女主播離職 俄媒曾轟女事主色誘普京

環球社會熱點 14:09 2023/04/26

分享：

分享：

NBC環球CEO Jeff Shell因被投訴有不當行為而遭解僱，NBC旗下商業頻道CNBC女主播甘布林（Hadley Gamble）證實曾向公司投訴Jeff Shell性騷擾及性別歧視。甘布林2021年曾訪問俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），遭俄媒炮轟其有意色誘普京。

【英國王室】威廉被爆秘密與梅鐸小報和解 收巨款平竊聽紛爭 【下一頁】

已婚的Jeff Shell承認與一名同事有不正當關係，於周日（23日）離職。NBC環球母企Comcast透露，公司曾安排外部律師對有關Jeff Shell不當行為的投訴作調查。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

美媒Deadline聲稱與Jeff Shell有不正當關係者為CNBC主播及高級國際記者甘布林，指兩人11年前已開始相戀，其後關係斷斷續續發展多年。

不過甘布林的律師其後表示，甘布林有向公司投訴Jeff Shell性騷擾及性別歧視。

甘布林主要報導能源、地緣政治及金融市場新聞。普京2021年在俄羅斯首都莫斯科出席論壇期間，接受甘布林直播採訪，討論關於俄羅斯向歐洲供應天然氣議題。

【英國王室】梅根新造型惹整容疑雲 被指似大嫂凱特 【下一頁】

普京在採訪期間，數度稱讚甘布林美麗漂亮。不過普京表示他向漂亮美麗的女性講述一件事，但她立即告訴自己相反的情況，似乎不明白其說話。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

俄羅斯媒體《俄羅斯一台》（Rossiya 1）主持人、被外界稱為普京「喉舌」的基謝廖夫（Dmitry Kiselyov）事後引述肢體語言專家，批評甘布林「竭盡全力利用身體語言」嘗試與普京「調情」，包括將腳尖指向普京、轉動手中的筆、整理頭髮和輕微伸出舌頭等。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

美玩具巨頭推唐氏芭比娃娃 冀所有孩子能看見自己
今日
美玩具巨頭推唐氏芭比娃娃 冀所有孩子能看見自己
【英國王室】威廉被爆秘密與梅鐸小報和解 收巨款平竊聽紛爭
今日
【英國王室】威廉被爆秘密與梅鐸小報和解 收巨款平竊聽紛爭
加演員整容12次求似BTS朴智旻 手術併發症身亡年僅22歲
今日
加演員整容12次求似BTS朴智旻 手術併發症身亡年僅22歲
英名嘴節目熱門環節落幕 Adele淚謝助創作成名曲
今日
英名嘴節目熱門環節落幕 Adele淚謝助創作成名曲
外國老闆禁辦公室內交友 網民狠批「有病」
今日
外國老闆禁辦公室內交友 網民狠批「有病」

你可能感興趣

美玩具巨頭推唐氏芭比娃娃 冀所有孩子能看見自己
今日 13:58
美玩具巨頭推唐氏芭比娃娃 冀所有孩子能看見自己
【英國王室】威廉被爆秘密與梅鐸小報和解 收巨款平竊聽紛爭
今日 13:17
【英國王室】威廉被爆秘密與梅鐸小報和解 收巨款平竊聽紛爭
加演員整容12次求似BTS朴智旻 手術併發症身亡年僅22歲
今日 13:07
加演員整容12次求似BTS朴智旻 手術併發症身亡年僅22歲
網絡熱話 主播 性騷擾 記者 媒體 俄羅斯 普京

下一篇文章

美玩具巨頭推唐氏芭比娃娃 冀所有孩子能看見自己
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【俄烏戰爭】歐盟對烏克蘭糧食轉口協議保持樂觀 普京受邀訪南非（持續更新）
【俄烏戰爭】歐盟對烏克蘭糧食轉口協議保持樂觀 普京受邀訪南非（持續更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月20日 時間00:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月20日 時間00:00）
男神添麥菲傳戀身家46億名媛Kylie Jenner 曾與喬布斯愛女傳緋聞
男神添麥菲傳戀身家46億名媛Kylie Jenner 曾與喬布斯愛女傳緋聞
「哈里王子」偷LV袋遭英警通緝 網民：可能本自傳滯銷
「哈里王子」偷LV袋遭英警通緝 網民：可能本自傳滯銷
普京罕見視像賀大環線啟用 將邀中國訪俄代表團參觀
普京罕見視像賀大環線啟用 將邀中國訪俄代表團參觀
英國測試新公共警報系統 423全英手機準時一齊響
英國測試新公共警報系統 423全英手機準時一齊響
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款