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【中小企貸款】中小企百分百擔保特惠貸款　92%獲批、涉貸款額1,243億元

商業 13:51 2023/04/26

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今早在立法會會議上有議員向政府查詢「中小企融資擔保計劃」下的「百分百擔保特惠貸款」的推行情況。商務及經濟發展局局長丘應樺回覆表示，由2020年4月推出至2023年3月底，接獲申請達66,244宗，其中92%獲批達61,364宗，撇除尚在處理申請，被拒申請僅佔0.5%。

【財政預算案】中小企融資擔保計劃申請期限 將由今年6月底延長至明年3月底

獲批貸款額1,243億元，平均每宗獲批貸款額203萬元，壞帳貸款擔保額42億元。至於涉及延期還款和清盤個案的數字，負責管理計劃的香港按證保險有限公司沒有備存相關資料。部分申請未獲批核是因懷疑涉及非法行為。未獲批核的申請主要涉及貿易、零售、專業服務、工程、批發等行業。
    
部份被拒申請涉非法行為

百分百特別擔保產品的審批申請時間則視乎每宗個案的實際情況，例如申請企業向銀行提交完備文件所需的時間。按證保險公司一般可在收到貸款機構提交文件齊備的申請後數個工作天內批出貸款，而約9成的申請均於5個工作天內批出。

財政司司長在2月發表的《財政預算案》提出延長「中小企融資擔保計劃」下「百分百擔保特惠貸款」的申請期限至明年3月底。政府表示自推出以來已多次優化，包括增加最高貸款額、延展最長擔保期，並延長「還息不還本」安排的期限，大大減輕中小企業的負擔。政府會繼續密切監察計劃的申請和運作情況，檢討成效。

【可持續投資】按證公司發行兩筆港元及人民幣社會責任債券　發行所得資金用作「百分百擔保特惠貸款」的融資

責任編輯：李智賢

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