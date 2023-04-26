【五一黃金周】景順：五一黃金周旅遊熱潮 預示中國經濟持續復甦

景順中國A股高級投資組合經理劉徽表示，由於五一「黃金周」的旅遊業數據呈現積極趨勢，中國經濟的消費復甦將持續至第二季度。根據綫上旅行社的預訂數據，旅遊業在即將到來的「黃金周」假期中將錄得強勁表現。截至4月20日，某大型綫上旅行服務機構的國內航班搜索量按年增長290%，反彈至2019年同期的110%。

劉徽指出，中國第一季度經濟數據令市場驚喜，尤其是零售銷售額於3月份錄得雙位數增長。酒店、航班及免稅店將成為五一假期消費熱潮的主要受惠者。另外，由於地方政府政策放寬及銀行流動性支持，房地產行業持續回暖。

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近期，許多券商已將中國GDP預測上調至6%以上，顯示對經濟復甦的信心。劉徽認為，隨著中國回到疫情前的經濟增長軌道，市場焦點將逐漸從主題和地緣政治轉移至經濟數據及企業盈利。

在投資方面，中國A股市場主要受惠於人工智能生成內容(AIGC)相關的主題及過去一個月國企估值調整。劉徽建議投資者關注消費復甦帶來的投資機會，以把握經濟復甦的紅利。

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記者：李兆明