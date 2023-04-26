  • 24°C
香港時間 : 2023426日 (週三) 15:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【五一黃金周】景順：五一黃金周旅遊熱潮 預示中國經濟持續復甦

股樓投資 14:40 2023/04/26

分享：

分享：

景順中國A股高級投資組合經理劉徽表示，由於五一「黃金周」的旅遊業數據呈現積極趨勢，中國經濟的消費復甦將持續至第二季度。根據綫上旅行社的預訂數據，旅遊業在即將到來的「黃金周」假期中將錄得強勁表現。截至4月20日，某大型綫上旅行服務機構的國內航班搜索量按年增長290%，反彈至2019年同期的110%。

劉徽指出，中國第一季度經濟數據令市場驚喜，尤其是零售銷售額於3月份錄得雙位數增長。酒店、航班及免稅店將成為五一假期消費熱潮的主要受惠者。另外，由於地方政府政策放寬及銀行流動性支持，房地產行業持續回暖。

延伸閱讀：中金指國企股估值低  具4大投資主線   另推薦19隻港股【見下頁

    點擊圖片放大
    +20
    +19

近期，許多券商已將中國GDP預測上調至6%以上，顯示對經濟復甦的信心。劉徽認為，隨著中國回到疫情前的經濟增長軌道，市場焦點將逐漸從主題和地緣政治轉移至經濟數據及企業盈利。

在投資方面，中國A股市場主要受惠於人工智能生成內容(AIGC)相關的主題及過去一個月國企估值調整。劉徽建議投資者關注消費復甦帶來的投資機會，以把握經濟復甦的紅利。

同場加映：【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

青姐話
【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

同場加映：【溫股知新】負面因素現 好友可以點？

溫股知新
【溫股知新】負面因素現 好友可以點？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

開啟hket App，閱讀全文
疫情 GDP 酒店 A股

下一篇文章

【券商點睇】第一季營運略勝預期 中集安瑞科新簽訂單充足
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【天文現像】日偏食4月20日出現 西南方沒有障礙物地方適合觀賞
【天文現像】日偏食4月20日出現 西南方沒有障礙物地方適合觀賞
【假日好去處】「香港世界牛奶日」夥拍ohmykids 辦「童遊油麻地」社區探索活動
【假日好去處】「香港世界牛奶日」夥拍ohmykids 辦「童遊油麻地」社區探索活動
【2023消費券】4月16日派3000元電子消費券　各大儲值支付供應商、商家優惠合集 （4.20更新）
【2023消費券】4月16日派3000元電子消費券　各大儲值支付供應商、商家優惠合集 （4.20更新）
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【收息攻略】呢間銀行港元定存 6個月年息高達4.18% 點解要額外再等2個月先可以收足逾4厘息 ?
【收息攻略】呢間銀行港元定存 6個月年息高達4.18% 點解要額外再等2個月先可以收足逾4厘息 ?
【姜濤生日】姜濤生日普天同慶傳遞愛心 4.30姜糖請全港市民免費搭電車
【姜濤生日】姜濤生日普天同慶傳遞愛心 4.30姜糖請全港市民免費搭電車
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款