【AI大戰】TikTok推AI頭像功能　可生成最多30張照片

▲ TikTok跟上人工智能（AI）熱潮，正在開發一款以AI生成個人頭像的功能。

社交平台TikTok一向緊貼潮流，提供多元化最新影片予用户觀賞。TikTok亦跟上人工智能（AI）熱潮，社交媒體顧問Matt Navarra今日發文稱，TikTok正在開發一款以AI生成個人頭像的功能。

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AI頭像生成為TikTok內置功能，因此用户在瀏覽TikTok時有機會看到更多AI頭像成品。功能要求用户提供3至10張照片，再選擇2至5種不同相片風格，用以生成最多30個頭像。頭像生成需時數分鐘，用户能在照片準備好後選擇下載或將其轉成個人資料圖片，亦能把它發佈於TikTok story。用户每天只能使用功能一次。TikTok稱，會在短時間內刪除所有上傳的照片和AI頭像成品。

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外媒《The Verge》認為Matt Navarra向其分享的TikTok AI頭像成品質素十分好，涵蓋了多種有趣的風格，並預期會有很多人使用此功能來製作自己的頭像。

責任編輯：歐朗欣

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