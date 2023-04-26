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美玩具巨頭推唐氏芭比娃娃 冀所有孩子能看見自己

環球社會熱點 13:58 2023/04/26

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美國玩具巨頭公司Mattel推出首款唐氏綜合症芭比娃娃，表示將與美國唐氏綜合症協會（NDSS）合作推出市場。Mattel表示，唐氏芭比娃娃是公司多元化和包容性玩具的一部分，旨在令跟更多兒童找到適合自己的玩具，令所有兒童能在芭比中看到自己。

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英國唐氏綜合症協會（UK Down’s Syndrome Association）主席Carol Boys對玩具表示歡迎，指協會的兒童將能玩一個代表到自己的娃娃。英國唐氏模特Ellie Goldstein帶著新芭比現身宣傳廣告，她表示感到十分高興，指民眾需要看到更多像她一般的人，而非被隱藏起來。

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Mattel表示，已就新芭比娃娃設計咨詢NDSS和醫療專業人士，令娃娃能更好地突出唐氏綜合症特徵，包括採用新的面容，及擁有更長的軀幹等。娃娃佩戴的粉紅色項鏈吊墜由三個V字組成，代表細胞內有3條第21號染色體，較常人多出一條。

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據悉唐氏芭比娃娃周二（25日）開始預售，屬2022年推出的Barbie Fashionistas一部分。該系列還有一個帶義肢且體型更瘦，肌肉較少的「男版芭比」。

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責任編輯：李俊儀

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