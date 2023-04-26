▲ 【騰訊700】騰訊據報加快海外投資遊戲資產的步伐 以減低對中國地區的倚賴

外電報道，面對中央收緊對遊戲發行的限制，騰訊 （00700） 加快海外投資遊戲資產的步伐，以減低對中國地區的倚賴，分散收入來源。消息人士指，騰訊去年減持新投資步伐，未來將會透過投資或收購遊戲工作室，加快拓展海外市場，當中歐洲的遊戲工作室會是首選。

報道引述接近騰訊內部人士指，騰訊在遊戲版號審批方面沒有任何問題，集團在內地擁有一系列利潤豐厚的遊戲。據內地數據供應商Chyxx資料顯示，騰訊去年上半年佔內地線上遊戲收入約44%。

騰訊去年本土遊戲業務佔總遊戲收入約73%

不過，在反壟斷政策下，未來騰訊的增長空間或會受限，因此必須加快拓展海外步伐。騰訊去年本土遊戲業務佔總遊戲收入約73%，今年將會推出更多遊戲，包括重點游戲《VALORANT》，國內版命名為《無畏契約》，市場預期，將是繼《英雄聯盟》後騰訊又一力作。

至於由韓國Neople製作、騰訊發行的動作角色扮演類游戲《地下城與勇士（Dungeon Fighter）》，則預期於數個月內獲批手遊版號，若獲批，將是今年來引頸以待的手遊。

劉熾平已準備好再次將焦點放在併購方面

接近騰訊內部人士表示，去年歐洲宏觀經濟存在不確定性，加上中美關係緊張，故去年沒有積極進行資本配置。騰訊未有公開披露海外投資規模，而且經常要求天使資本夥伴不要披露其投資身份。

該人士又稱，總裁劉熾平已準備好再次將焦點放在併購方面。雖然騰訊近年積極擴大海外遊戲工作室的業務規模，但主要業務投資仍在內地。騰訊未有就報道作出回應。

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編輯：陳韻妍