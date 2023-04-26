  • 24°C
香港時間 : 2023426日 (週三) 13:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊700】騰訊據報加快海外投資遊戲資產的步伐　以減低對中國地區的倚賴

股市 13:05 2023/04/26

分享：

分享：

【騰訊700】騰訊據報加快海外投資遊戲資產的步伐　以減低對中國地區的倚賴

外電報道，面對中央收緊對遊戲發行的限制，騰訊 （00700） 加快海外投資遊戲資產的步伐，以減低對中國地區的倚賴，分散收入來源。消息人士指，騰訊去年減持新投資步伐，未來將會透過投資或收購遊戲工作室，加快拓展海外市場，當中歐洲的遊戲工作室會是首選。

報道引述接近騰訊內部人士指，騰訊在遊戲版號審批方面沒有任何問題，集團在內地擁有一系列利潤豐厚的遊戲。據內地數據供應商Chyxx資料顯示，騰訊去年上半年佔內地線上遊戲收入約44%。

騰訊去年本土遊戲業務佔總遊戲收入約73%

不過，在反壟斷政策下，未來騰訊的增長空間或會受限，因此必須加快拓展海外步伐。騰訊去年本土遊戲業務佔總遊戲收入約73%，今年將會推出更多遊戲，包括重點游戲《VALORANT》，國內版命名為《無畏契約》，市場預期，將是繼《英雄聯盟》後騰訊又一力作。

至於由韓國Neople製作、騰訊發行的動作角色扮演類游戲《地下城與勇士（Dungeon Fighter）》，則預期於數個月內獲批手遊版號，若獲批，將是今年來引頸以待的手遊。

劉熾平已準備好再次將焦點放在併購方面

接近騰訊內部人士表示，去年歐洲宏觀經濟存在不確定性，加上中美關係緊張，故去年沒有積極進行資本配置。騰訊未有公開披露海外投資規模，而且經常要求天使資本夥伴不要披露其投資身份。

該人士又稱，總裁劉熾平已準備好再次將焦點放在併購方面。雖然騰訊近年積極擴大海外遊戲工作室的業務規模，但主要業務投資仍在內地。騰訊未有就報道作出回應。

相關文章：【騰訊700】南非大股東Prosus深夜披露 減持騰訊計劃再啟動

相關文章：【互聯網數據】騰訊《王者榮耀》3月吸金近17億元　另《PUBG Mobile》重回全球手遊收入榜第二位

編輯：陳韻妍

港股 騰訊控股（00700） 中國市場 科技產品 科技戰 遊戲 中國 騰訊 電玩手遊
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】美團升逾2%、京東升逾3%　港交所績後升1%　恒指午後升逾百點重上牛熊綫（不斷更新）

下一篇文章

【國產ChatGPT】百度︰文心一言大模型推理成本降為原來的十分之一
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【流亡富豪】郭文貴涉欺詐逾78億元在紐約被捕　其曼克頓大宅突起火、FBI被迫撤離
【流亡富豪】郭文貴涉欺詐逾78億元在紐約被捕　其曼克頓大宅突起火、FBI被迫撤離
【恒指夜期+ADR】夜期跌119點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌119點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
【打風消息】天文台取消所有風球　港股今復市
【打風消息】天文台取消所有風球　港股今復市
【美國經濟數據】寧買新樓不買二手樓　美國3月新屋銷售升至68.3萬間　超預期
【美國經濟數據】寧買新樓不買二手樓　美國3月新屋銷售升至68.3萬間　超預期
【美股風險】市場瘋炒末日期權　摩通警告：極端或累標指「跌5%」變「暴挫25%」
【美股風險】市場瘋炒末日期權　摩通警告：極端或累標指「跌5%」變「暴挫25%」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款