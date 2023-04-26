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【自研AI】英國斥資1億英鎊　打造自家主權「基礎模型GPT」

科技 13:11 2023/04/26

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英國將投資1億英鎊用於開發英國自家AI方案。

人工智能（AI）技術領域近年成為各國的核心戰場，除了中、美積極發展，英國也不甘示弱。英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）近日宣布，將斥資1億英鎊（約9.74億港元）設置全新的「基礎模型工作小組」（Foundation Model Taskforce），開發英國自家AI方案。

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據英國政府發布的新聞稿指出，當局將投資1億英鎊啟動資金（initial start-up funding），用作加速英國在AI領域的發展。消息指，屆時英國將成立專案小組，建立英國自家「基礎模型GPT」 ，迎戰ChatGPT、Google Bard等大型語言模型。

該專家工作組將以新冠肺炎疫苗工作組的成功為藍本，希望能予英國企業廣泛及安全地採用AI，同時也要確保英國數碼主權能力，幫助英國在未來十幾年內保持科學技術超級大國的地位。

英國政府表示，希望能在今年夏天宣布負責「基礎模型工作小組」的專案人選。

責任編輯：曾曉汶

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