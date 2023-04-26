【假新聞氾濫】假新聞或引致公關災難　宜即時拆彈避免繼續發酵

▲ 香港公共關係專業人員協會執行委員會委員尹美玉表示，因為當有負面新聞時，公關必須即時回應，變得像24小時stand by般緊張，如任由輿論於社交平台發酵，後果將不堪設想。

假新聞禍害日深，當通過社交平台，各種假新聞或令事件不停發酵，最終引致公關災難。最新發表的《後疫症時期公關行業前景調查》中提到，逾3成半受訪者認為，假新聞將構成重大問題，近63%受訪者認為只是小問題，香港公共關係專業人員協會執行委員會委員張一心解釋，疫情期間，各大媒體及官方機構都有正式的資訊及數據發布途徑，假消息、假新聞帶來的風險相對較小。但她提醒，若假新聞再加上社交平台及媒體帶來的影響將不容忽視，若公關從業員稍一不慎，或構成嚴重的公關災難。

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報告中就提到，危機管理與溝通（49.7%），重建或保持品牌聲譽（46.7%）以及社交媒體管理（46.4%）亦是疫情過後公關要面對的困難。香港公共關係專業人員協會執行委員會委員尹美玉稱，一般公關災難拆彈有三部曲：

輿論情況監察

數據分析，負面評論拆解

發布聲明澄清

「現時進入Web 3.0時代，訊息傳遞方式多變，傳遞時間亦更快，公關對此又愛又恨，因為當有負面新聞時，公關必須即時回應，變得像24小時stand by般緊張，如任由輿論於社交平台發酵，後果將不堪設想。」

張一心表示，以往即使出現公關災難等問題，只需按步驟拆彈就可以，例如發布新聞稿，或在主要的時段找傳媒澄清。「一般晚上11點就可以處理完畢，但現時有社交媒體，整個過程必須更即時，公關從業員的壓力亦更大。」

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記者：李彥煒

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