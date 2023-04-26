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【英國王室】威廉被爆秘密與梅鐸小報和解 收巨款平竊聽紛爭

環球社會熱點 13:17 2023/04/26

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英國哈里王子（Prince Harry）與英國新聞集團（NGN）的訴訟中，最新法庭文件指出，王儲威廉（Prince William）曾就電話被NGN竊聽與對方秘密和解，並收取巨款。

【英國王室】梅根新造型惹整容疑雲 被指似大嫂凱特 【下一頁】

哈里法律團隊在文件中確信，威廉與梅鐸（Rupert Murdoch）旗下英國小報《太陽報》及已結業的《世界新聞報》（News of the World）和解。文件指兩間小報就竊聽行為，向威廉支付巨額金錢。

哈里未知是否了解事件，但據指他知道和解協議中有威廉簽署。哈里亦指出，已故祖母英女王（Queen Elizabeth）知道雙方曾經有和解談判。

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AI模擬哈里梅根演經典電影 邊個情景最似真？ 【下一頁】

威廉官邸肯辛頓宮（Kensington Palace）及白金漢宮拒絕評論法律程序，NGN則對事件表示無可奉告。

哈里早前起訴NGN，指控對方曾非法攔截私人電話留言訊息﹑以欺騙手法獲私密資訊及僱用私人調查員非法蒐集資訊。NGN反駁哈里，指他理應更早提出訴訟。

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責任編輯：吳漢培

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