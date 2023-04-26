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英國學童免費午餐縮水 政府補貼追唔上通脹

環球經濟金融 12:33 2023/04/26

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英國為公立學校學前班、小學一至二年級的學童提供免費午餐。但通脹導致餐費加價，政府補貼不足以填補升幅，部分學校提供的免費午餐分量只能縮水，而校方仍要設法自掏腰包來填補多出的開支。

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溫徹斯特（Winchester）一間學校每份午餐的成本為2.8英鎊（約27.3港元），而政府提供的補貼為2.41英鎊（約23.5港元），因此校方需自行填補每份0.39英鎊（約3.8港元）的差額。

如按一年計，校方料需額外填補3,000英鎊（約2.9萬港元）的開支。

工黨議員霍奇森（Sharon Hodgson）引述研究數據指，如政府資助額上調幅度緊貼通脹，每名學童每餐的餐費將達到2.87英鎊（約28港元），因此現時學校每年需為每名學童承擔150英鎊（約1,460港元）的餐費差額。

英國保守黨議員布里内（Steve Brine）表示，雖然政府已將每位學生的資助額上調0.07英鎊，但現時食品通脹率接近20%，政府資助仍遠遠落後於通脹。

英國政府3月赤字達2106億 能源補貼持續推高 【下一頁】

他指部分學校因能源成本飆升，選擇由熱食改為僅提供預先打包好的午餐。部分批發商也透露，他們正減少午餐分量，例如麵包内夾著的切片火腿變得更薄，而香腸内肉的比例也變少。

據悉，部分學校甚至要求家長為學童的膳食捐款。布里内警告，免費午餐可能是部分基層學童一日内唯一一餐熱食，需正視免費午餐縮水的問題，促請政府上調補貼額。

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責任編輯：鄭錦玲

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