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【渣打業績】渣打首季除稅前法定溢利升21%至18億美元　料今年收入升10%　擬明年底前向股東回報逾50億美元

股市 12:31 2023/04/26

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渣打首季除稅前基本溢利按年升23%至17億美元　料今年收入升10%

渣打 （02888） 今年首季除稅前基本溢利按年升23%至17.1億美元，除稅前法定溢利升21%至18.1億美元。期內，收入按年升8%至44億美元，主因受惠於金融市場業務的淨息差擴闊及交易收入增加。

淨息差按季升5個基點

上季渣打淨利息收入按年升13%，按固定匯率基準計算上升18%，淨息差按季上升5個基點至1.63%，息率上升的正面影響部分被對沖虧損增加和不利的債務和資產組合而抵銷。而存款額於季內穩定，存款轉移及beta的表現則符合預期。

按業務劃分，交易銀行業務收入增加92%至14億美元，現金管理收入增加近兩倍抵銷了貿易及營運資金減少2%；零售產品業務收入亦升45%至12.1億美元，存款收入更增加逾兩倍。而金融市場業務收入按年跌9%至14.1億美元，財富管理業務收入亦跌3%至5.1億美元。

此外，信貸減值支出2,600萬美元，按年下降1.72億元。期內，早前與主權評級下調相關的減值淨撥回2,300萬美元，與中國商業房地產相關的減值則淨撥回200萬美元。

截至3月底止，普通股權一級資本比率為13.7%。

料今年收入增長10%

展望未來，渣打料今年的全年平均淨息差約為170個基點，而2024年則約為175個基點。按固定匯率基準計算，該行預期今年收入上升約10%，達8%至10%範圍的頂端，有形股東權益回報將接近10%。另外，渣打計劃2024年年底前向股東回報超過50億美元。

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