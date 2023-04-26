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【業績】中遠海運港口首季少賺17.9%　收入跌0.5%至3.3億美元

股市 12:31 2023/04/26

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【業績｜港務股】中遠海運港口首季少賺17.9%　收入跌0.5%至3.3億美元

中遠海運港口 （01199） 公布首季業績，受應佔合營公司及聯營公司利潤下降 16.4%影響，公司股權持有人應佔利潤按年跌17.9%至6251.5萬美元，每股盈利1.82美仙。中遠海運港口績前升1%，中午報4.87元。

期內，收入按年跌0.5%至3.3億美元。毛利升11.2%至8992.9萬美元。總吞吐量按年基本持平，為3030.5萬標準箱，權益吞吐量下降 2.5%至960.9萬標準箱。

其中，中國地區的碼頭總吞吐量按年升 0.6%至2265.1萬標準箱，佔集團總吞吐量74.7%。海外地區總吞吐量跌1.5%至765.5萬標準箱。

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【業績｜航運】東方海外早段曾升18%　全年賺近100億美元、每股勁派82港元股息　管理層自揭隱憂

責任編輯︰梁浩碩

港股 中遠海運港口（01199）
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