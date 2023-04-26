【券商點睇】第一季營運略勝預期 中集安瑞科新簽訂單充足

中泰國際證券指出，中集安瑞科（03899）第一季收入略勝預期，收入按年增長19.6%至49.7億元（人民幣，下同），相當於該行全年預測的22.9%，高於去年的21.2%，主要因LNG價格回落及經濟復甦支持內地天然氣需求恢復，推動公司清潔能源板塊業務增長。

【同場加映】青姐話：港股乾晒塘 股民好徬徨

其中，第一季度簽訂單金額按年上升14.7%至55.1億元。受惠於天然氣需求，清潔能源新簽金額上漲27.5%至31億元。化工環保及液體食品板塊訂單金額分別按年下跌8.6%和上升16.6%，至12.9億和11.1億元。該行預計，今年公司新簽訂單按年上升15.9%至234.8億元。

【延伸閱讀】第2季部署：中金續看好高息國企股 另推薦其中20股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

截至3月底，公司在手訂單金額按年增長22.3%至189.6億元，其中清潔能源訂單上漲34.8%至117.1億元。化工環保及液體食品板塊在手訂單金額分別按年下跌15.9%和上升22.7%至24.4億和48.4億元。綜合上述因素，該行上調公司2023至2024年股東淨利潤預測5.4%及4%，並將目標價由10.54港元調高至10.9港元，這對應2023年預測市盈率為16.2倍，重申「買入」評級。

【同場加映】溫股知新：負面因素現 好友可以點？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



責任編輯：林衛