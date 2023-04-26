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【券商點睇】第一季營運略勝預期 中集安瑞科新簽訂單充足

股樓投資 12:22 2023/04/26

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中泰國際證券指出，中集安瑞科（03899）第一季收入略勝預期，收入按年增長19.6%至49.7億元（人民幣，下同），相當於該行全年預測的22.9%，高於去年的21.2%，主要因LNG價格回落及經濟復甦支持內地天然氣需求恢復，推動公司清潔能源板塊業務增長。

【同場加映】青姐話：港股乾晒塘 股民好徬徨

青姐話
【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

其中，第一季度簽訂單金額按年上升14.7%至55.1億元。受惠於天然氣需求，清潔能源新簽金額上漲27.5%至31億元。化工環保及液體食品板塊訂單金額分別按年下跌8.6%和上升16.6%，至12.9億和11.1億元。該行預計，今年公司新簽訂單按年上升15.9%至234.8億元。

【延伸閱讀】第2季部署：中金續看好高息國企股 另推薦其中20股，請按【見下頁

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截至3月底，公司在手訂單金額按年增長22.3%至189.6億元，其中清潔能源訂單上漲34.8%至117.1億元。化工環保及液體食品板塊在手訂單金額分別按年下跌15.9%和上升22.7%至24.4億和48.4億元。綜合上述因素，該行上調公司2023至2024年股東淨利潤預測5.4%及4%，並將目標價由10.54港元調高至10.9港元，這對應2023年預測市盈率為16.2倍，重申「買入」評級。

【同場加映】溫股知新：負面因素現 好友可以點？

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責任編輯：林衛

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市盈率 目標價 買入 中集安瑞科（03899） 港股 中國

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