【國情點睇】市場憂影響投資者收益及投資結構 官媒：理性看待存款利率下行

自從國內中小銀行相繼宣布下調存款利率，引發市場廣泛關注。究其原因，中國居民儲蓄處於高位，截至3月底，住戶人民幣存款餘額130.23萬億元（人民幣，下同），比上月末增加2.91萬億元。因此，市場有觀點認為，存款利率下行可能會影響投資者收益以及投資結構。

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國內《經濟日報》有文章則指出，存款利率下行對投資者的影響較為有限。「從短期看，投資者在定期存款、理財產品、債券這三者之間的投資分布不會發生較大變化。從中長期看，存款、貸款利率下行有助於降低企業的融資成本，有助於推動實體經濟企穩回升，其最終目的是促進經濟肌體健康發展，這與投資者的長期利益一致。」

為此，文章稱大家應理性看待此輪存款利率下行，要釐清利率變化的原因與邏輯。其中，部分中小銀行下調存款利率，更多屬於金融機構的市場化行為。去年9月，國有大行紛紛下調存款利率，近期下調利率的銀行，基本上是之前沒有調整過利率的中小銀行。

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另一方面，由於貸款利率持續下行，銀行的資產端收益下行，如果存款利率長期處在高位，負債端成本高企，銀行的息差將大幅收窄，可能導致利潤承壓，甚至可能影響銀行的穩健經營，以及服務實體經濟的可持續性。因此，存款利率下調也是銀行基於自身經營考量做出的自主決策。

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責任編輯：林衛