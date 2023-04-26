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【券商點睇】市場忽略美獅美高梅處擴張期 美高梅中國評級上調至買入

股樓投資 12:17 2023/04/26

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國泰君安認為，市場沒有注意到美高梅中國（02282）旗下美獅美高梅物業仍處在擴張期。美獅美高梅於2018年2月開業，正常情況下應已完成擴張。然而，美獅美高梅的雍華府、御獅別墅及新裝修博彩樓面的擴張，將拉動今年第一季和第二季交出好於預期的業績。

【同場加映】青姐話：港股乾晒塘 股民好徬徨

青姐話
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因此，該行將2023年及2024年調整後物業EBITDA預測分別上調54.1%及36.1%，至40億元及61億元。同時，將2023年及2024年收入預測分別上調47.5%及35.2%，至180億元及219億元。另主要催化劑來自公司在5月2日公布的第一季度業績及業務更新或超市場預期。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價，請按【見下頁

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國泰君安又將公司的投資評級由「收集」上調至「買入」，並將目標價由12.6元上調至16元。最新目標價乃基於2024年EV/調整後EBITDA為13.3倍，而公司2010年至2019年EV/調整後EBITDA的平均值約為14.3倍。

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責任編輯：林衛

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