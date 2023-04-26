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【公關生態】疫情後公關工作在啟示：危機管理+數碼傳播技能最關鍵

商業 12:30 2023/04/26

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近日香港公共關係專業人員協會，與香港恒生大學傳播學院合作發表的《後疫症時期公關行業前景調查》，恒生大學傳播學院高級講師陸觀勇引述報告表示，大部分受訪者均認為，疫情過後，公關專業人才必須更加掌握危機管理，以及數碼傳播兩大主要技能。

疫情大大改變各行業生態，公關傳訊行業亦不例外。近日香港公共關係專業人員協會，與香港恒生大學傳播學院合作發表的《後疫症時期公關行業前景調查》，恒生大學傳播學院高級講師陸觀勇引述報告表示，大部分受訪者均認為，疫情過後，公關專業人才必須更加掌握危機管理，以及數碼傳播兩大主要技能。他亦指出，疫情為業界帶來三大重要轉變：

  • 網上平台迅速發展（80.9%）
  • 危機管理的重要性大幅增加（50.8%）
  • 持份者的期望及要求日益備受重視（39.8%）

ChatGPT新技術融入公關行業

疫情期間，科技迅速落地，香港公共關係專業人員協會執行委員會委員尹美玉表示，經歷疫情三年，無論在工作模式還是在日常溝通上，從業員已離不開科技技術，例如開會、活動都以網上為主，同時亦有混合（hybrid）模式出現。更重要的是，各種新技術的出現如人工智能（AI）及AR（擴增實境）等，都開始顛覆行業的運作。「最近行內亦有開始使用最新的人工智能助手ChatGPT，用作編寫新聞稿等繁瑣工序，結果證明，該類技術的確能提高50%至60%速度，惟雖然速度提高，但就有欠準確，AI講故事的能力亦薄弱，這兩方面仍然需要人去完成。」

【AI風險】研究：ChatGPT生成程式代碼　大部分存安全漏洞

【ChatGPT】香港首支生成式AI製　作音樂作品《First Love》面世

恒生大學傳播學院副院長趙應春表示，新出現的人工智能如ChatGPT等工具最近才普及，院校方面短期內亦未必會開辦對應的AI使用教學。「有學生已經在使用該類人工智能，院校亦已給予相對應的規範與標準，但AI的定位並非替代人類完成工作，只是輔助人類。」

人才青黃不接情況日益嚴重

今年以來，本地各行業人才流失情況非常嚴重，公關行業亦然。報告指出，有近8成受訪者表示，疫情過後，公關行業面臨最大的挑戰是招聘及挽留人才，其次是危機管理與溝通（49.7%），重建或保持品牌聲譽（46.7%）以及社交媒體管理（46.4%）。尹美玉表示，公關業界內各職位都出現人才流失，當中以經驗為8至10年的中層從業員流失情況最為嚴重。「根據觀察，中層從業員普遍流失率達兩成，直接導致公關公司內部青黃不接情況出現。」

香港公共關係專業人員協會執行委員會委員尹美玉表示，公關業界內各職位都出現人才流失，當中以經驗為8至10年的中層從業員流失情況最為嚴重。（李彥煒攝）

疫情下亦衍生出各種新的工作模式及聘用模式。尹美玉透露，公關業界除了全職、兼職，更有外判工作模式，甚至有些類似將公關工作拆件式提供的商業模式出現。香港公共關係專業人員協會執行委員會委員張一心表示，現時年輕人更重視工作與生活平衡，疫情過後，公關行業的工作模式大為改變，甚至不需要時刻回到辦公室工作，開會、活動可在網上舉行，並伸延出其他工種及職位，年輕人或更喜歡該彈性的工作模式，有信心能吸引喜愛挑戰及希望增廣見聞的年輕人入行。

【ChatGPT】香港首支人工智能創作歌曲《First Love》　製作單位分享妙用AI小貼士

記者：李彥煒

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