  • 24°C
香港時間 : 2023426日 (週三) 16:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【公關生態】疫情後公關工作啟示：危機管理+數碼傳播技能最關鍵

商業 12:30 2023/04/26

分享：

分享：

近日香港公共關係專業人員協會，與香港恒生大學傳播學院合作發表的《後疫症時期公關行業前景調查》，恒生大學傳播學院高級講師陸觀勇引述報告表示，大部分受訪者均認為，疫情過後，公關專業人才必須更加掌握危機管理，以及數碼傳播兩大主要技能。

疫情大大改變各行業生態，公關傳訊行業亦不例外。近日香港公共關係專業人員協會，與香港恒生大學傳播學院合作發表的《後疫症時期公關行業前景調查》，恒生大學傳播學院高級講師陸觀勇引述報告表示，大部分受訪者均認為，疫情過後，公關專業人才必須更加掌握危機管理，以及數碼傳播兩大主要技能。他亦指出，疫情為業界帶來三大重要轉變：

  • 網上平台迅速發展（80.9%）
  • 危機管理的重要性大幅增加（50.8%）
  • 持份者的期望及要求日益備受重視（39.8%）

ChatGPT新技術融入公關行業

疫情期間，科技迅速落地，香港公共關係專業人員協會執行委員會委員尹美玉表示，經歷疫情三年，無論在工作模式還是在日常溝通上，從業員已離不開科技技術，例如開會、活動都以網上為主，同時亦有混合（hybrid）模式出現。更重要的是，各種新技術的出現如人工智能（AI）及AR（擴增實境）等，都開始顛覆行業的運作。「最近行內亦有開始使用最新的人工智能助手ChatGPT，用作編寫新聞稿等繁瑣工序，結果證明，該類技術的確能提高50%至60%速度，惟雖然速度提高，但就有欠準確，AI講故事的能力亦薄弱，這兩方面仍然需要人去完成。」

【AI風險】研究：ChatGPT生成程式代碼　大部分存安全漏洞

【ChatGPT】香港首支生成式AI製　作音樂作品《First Love》面世

恒生大學傳播學院副院長趙應春表示，新出現的人工智能如ChatGPT等工具最近才普及，院校方面短期內亦未必會開辦對應的AI使用教學。「有學生已經在使用該類人工智能，院校亦已給予相對應的規範與標準，但AI的定位並非替代人類完成工作，只是輔助人類。」

人才青黃不接情況日益嚴重

今年以來，本地各行業人才流失情況非常嚴重，公關行業亦然。報告指出，有近8成受訪者表示，疫情過後，公關行業面臨最大的挑戰是招聘及挽留人才，其次是危機管理與溝通（49.7%），重建或保持品牌聲譽（46.7%）以及社交媒體管理（46.4%）。尹美玉表示，公關業界內各職位都出現人才流失，當中以經驗為8至10年的中層從業員流失情況最為嚴重。「根據觀察，中層從業員普遍流失率達兩成，直接導致公關公司內部青黃不接情況出現。」

香港公共關係專業人員協會執行委員會委員尹美玉表示，公關業界內各職位都出現人才流失，當中以經驗為8至10年的中層從業員流失情況最為嚴重。（李彥煒攝）

疫情下亦衍生出各種新的工作模式及聘用模式。尹美玉透露，公關業界除了全職、兼職，更有外判工作模式，甚至有些類似將公關工作拆件式提供的商業模式出現。香港公共關係專業人員協會執行委員會委員張一心表示，現時年輕人更重視工作與生活平衡，疫情過後，公關行業的工作模式大為改變，甚至不需要時刻回到辦公室工作，開會、活動可在網上舉行，並伸延出其他工種及職位，年輕人或更喜歡該彈性的工作模式，有信心能吸引喜愛挑戰及希望增廣見聞的年輕人入行。

【ChatGPT】香港首支人工智能創作歌曲《First Love》　製作單位分享妙用AI小貼士

記者：李彥煒

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】小本經營至上市公司　碧瑤攻碳信用額業務
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【持續進修】Google香港推數碼人才計劃 將提供2,000個助學金名額
2023/04/19
【持續進修】Google香港推數碼人才計劃 將提供2,000個助學金名額
【數碼轉型】Prada藉Adobe實時客戶數據平台　提供實時個性化體驗
2023/04/20
【數碼轉型】Prada藉Adobe實時客戶數據平台　提供實時個性化體驗
【公關大娜移@iM網欄】年輕人喜短不愛長 「老鬼」少找碴 多給機會
2023/03/27
【公關大娜移@iM網欄】年輕人喜短不愛長 「老鬼」少找碴 多給機會
【公關大娜移@iM網欄】AI搶飯碗 甚麼東西能保住你的工作？
2023/03/13
【公關大娜移@iM網欄】AI搶飯碗 甚麼東西能保住你的工作？

你可能感興趣

【持續進修】Google香港推數碼人才計劃 將提供2,000個助學金名額
20:10 2023/04/19
【持續進修】Google香港推數碼人才計劃 將提供2,000個助學金名額
【數碼轉型】Prada藉Adobe實時客戶數據平台　提供實時個性化體驗
16:00 2023/04/20
【數碼轉型】Prada藉Adobe實時客戶數據平台　提供實時個性化體驗
【公關大娜移@iM網欄】年輕人喜短不愛長 「老鬼」少找碴 多給機會
16:57 2023/03/27
【公關大娜移@iM網欄】年輕人喜短不愛長 「老鬼」少找碴 多給機會
職位招聘 數碼轉型 社交平台 大學 人工智能 工種 香港恒生大學 行業 AR 公共關係

上一篇文章

【中小企貸款】中小企百分百擔保特惠貸款　92%獲批、涉貸款額1,243億元

下一篇文章

【AI互動】結合AI和人力有助解決難題　調查：IT支援差降工作動力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【旅遊復常】4月首10日旅遊平台海外預訂量按年增逾8倍　日本居首
【旅遊復常】4月首10日旅遊平台海外預訂量按年增逾8倍　日本居首
【創科發展】支持年青創業家　JUMPSTARTER環球創業比賽疫後增3大領域
【創科發展】支持年青創業家　JUMPSTARTER環球創業比賽疫後增3大領域
【台灣自由行】今年會去台灣旅行嗎？
【台灣自由行】今年會去台灣旅行嗎？
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【香港出口】首兩月出口貨量按年跌28.5%　分析師預計3月會升1成
【香港出口】首兩月出口貨量按年跌28.5%　分析師預計3月會升1成
【電子支付】港人重多元化便利支付體驗　傾向花費專注環境保護品牌
【電子支付】港人重多元化便利支付體驗　傾向花費專注環境保護品牌
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款