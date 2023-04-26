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【港交所業績】港交所首季盈利增長28%勝預期　存款高息勁賺12億、未為LME鎳事件撥備

股市 12:32 2023/04/26

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港交所首季盈利增長28%勝預期　存款高息勁賺12億、未為LME鎳事件撥備

港交所 （00388） 首季業績勝預期。港交所今年首季按年多賺28%至34.08億元，較市場預期增長18%理想，季度收入及其他收益總額按年增19%至55.58億元，當中主要受惠於公司資金投資表現由虧損1.04億元轉賺5.49億元，而主要業務收入則按年升5%至50.04億元。

港交所表示，首季收入和其他收益、溢利都是歷來第二高，僅次於2021年首季紀錄。

港交所行政總裁歐冠昇稱，期內港股成交額受累經濟疲弱，但衍生產品市場保持增長，而交易所繼續落實多項戰略舉措，包括推出全新特專科技公司上市機制、落實擴大滬深港通投資範圍和改良交易日曆安排。

現金和存款賺息共12億   抵交易相關收入下跌

季內，港股日均成交額按年跌13%至1278億元，令港交所期內交易費及交易系統使用費按年跌12%至16.92億元，結算及交收費跌13%至10.69億元，聯交所上市費受權證發行數目減而跌25%至4.18億元。

不過，受惠於息率走高，港交所從保證金、公司資金的投資回報明顯提高，投資收益淨額達15.35億元，去年同期僅5900萬元。

當中，保證金和結算所基金的年化投資回報率由去年同期的0.26%升至1.59%，季度收益淨額9.86億元，絕大部分來自銀行存款。

公司資金投資表現方面，上季年度化投資淨回報由去年同期的負1.21%，轉為6.31%，收益淨額5.49億元，除了銀行存款貢獻3.08億元，外部組合也轉虧為盈1.95億元。

若單計現金及銀行存款，港交所從保證金、公司資金合賺12.24億元。

未為LME鎳事件撥備  累錄5宗申索

港交所旗下倫敦金屬交易所（LME）因去年鎳市場波動而取消交易，遭部分投資者發起訴訟追討。港交所在最新季度表示，目前累計有5項申索案件以LME和LME Clear為被告人，LME將積極抗辯，但現階段沒有足夠資料估量該等申索的財務影響、法律程序最終解決的時間和結果，暫時沒為事件作撥備。

雖然續不為事件撥備，港交所指出，期內專業費用支出因鎳事件而推高。集團首季專業費用按年倍增至6800萬元，佔總營運支出比例5.2%。

港交所季度營運支出按年增11%至13.03億元。

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編輯：麥德銘

港股 業績公布 香港交易所（00388） 香港交易及結算所有限公司
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