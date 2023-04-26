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【國產ChatGPT】百度︰文心一言大模型推理成本降為原來的十分之一

股市 11:29 2023/04/26

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【國產ChatGPT】百度︰文心一言大模型推理成本降為原來的十分之一

百度 （09888） 舉行智能雲文心一言技術交流會時表示，文心一言開啟內測一個月以來，已完成4次技術版本升級，大模型推理成本降為原來的十分之一。百度股價回穩，升0.9%，高見119.2元。

百度指，在企業服務方面，3月底開始，百度智能雲大模型平台啟動首批企業內測，未來將針對不同客戶和開發者的需求，提供公有雲服務、私有化部署兩種服務模式。此外，百度智能雲的六大智能產品系列，也將基於文心一言全面升級，未來將在安全評估完成後上線。

【ET財智Talk】加息周期將見頂？ 資金湧入債市現投資機會？ 聯博黃燦文分析攻守兼備的債券組合策略部署

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【阿里巴巴9988】阿里雲核心產品最高減價50%　張勇：已有20萬企業用戶申請接入通義千問測試

【國產ChatGPT】App store現假冒「文心一言」應用程式　百度：目前無任何官方APP、已向蘋果提訴訟　股價挫半成

【國產ChatGPT】百度「文心一言」應用產品發佈會臨時改為閉門溝通會　據報推「文心千帆」企業級平台　股價全日跌3%

責任編輯︰梁浩碩

港股 百度集團—SW（09888）
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