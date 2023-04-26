▲ 【國產ChatGPT】百度︰文心一言大模型推理成本降為原來的十分之一

百度 （09888） 舉行智能雲文心一言技術交流會時表示，文心一言開啟內測一個月以來，已完成4次技術版本升級，大模型推理成本降為原來的十分之一。百度股價回穩，升0.9%，高見119.2元。

百度指，在企業服務方面，3月底開始，百度智能雲大模型平台啟動首批企業內測，未來將針對不同客戶和開發者的需求，提供公有雲服務、私有化部署兩種服務模式。此外，百度智能雲的六大智能產品系列，也將基於文心一言全面升級，未來將在安全評估完成後上線。

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責任編輯︰梁浩碩