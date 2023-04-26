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加演員整容12次求似BTS朴智旻 手術併發症身亡年僅22歲

環球社會熱點 11:32 2023/04/26

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加拿大演員Saint Von Colucci據報為看起來像南韓男團BTS成員朴智旻，先後接受12次整容手術。惟他4月23日因手術併發症，於南韓一間醫院離世，年僅22歲。

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據悉Saint Von Colucci曾於上周六（22日）晚上接受手術，取出他於2022年11月植入下頜的物體。但手術後出現感染，需要插管，數小時離世。

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據報Saint Von Colucci於2019年移居南韓，希望進入K-pop行業。他的公關團隊人員Eric Blake透露，Saint Von Colucci耗資22萬美元（171.6萬港元）接受12次整容手術，包括縮小嘴唇、眼部提拉及鼻子修整等。

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從圖片可見，Saint Von Colucci手術前是金髮藍眼，且身高超過1米8 。但Eric Blake指，Saint Von Colucci明白下顎植入物件手術具有風險，但因對外貌無自信而堅持手術。他認為自己下巴非常方，希望變成亞洲人所擁有的V型，認為原本的樣貌難以在南韓找到工作，且受到極大歧視。

據悉，Saint Von Colucci曾出演韓劇《美麗的謊言》（Pretty Lies），在劇中飾演一名國際學生，劇集定於10月在美國播出。

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責任編輯：李俊儀

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