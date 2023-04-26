▲ 【阿里巴巴9988】阿里雲核心產品最高減價50% 張勇：已有20萬企業用戶申請接入通義千問測試

阿里巴巴 （09988） 旗下阿里雲，在2023阿里雲合作夥伴大會上宣布，核心產品價格全線下調15%至50%，存儲產品減幅最高亦達50%，為公司歷來最大規模的減價行動。

阿里雲表示，是次減價將進一步擴大公共雲的用戶基數及規模，並提高雲計算的市場滲透率。

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官、阿里雲智能集團首席執行官張勇透露，現時已有20萬企業用戶申請接入阿里版ChatGPT「通義千問」測試。 他又指，通義千問夥伴計劃正式啟動，覆蓋金融、通用、交通、通信、能源、電力等多個行業。

【ET財智Talk】加息周期將見頂？ 資金湧入債市現投資機會？ 聯博黃燦文分析攻守兼備的債券組合策略部署

【阿里巴巴9988】張勇：阿里所有產品將接入「通義千問」 釘釘、天貓精靈率先測試 重上紅底股後回軟

【阿里巴巴9988】阿里巴巴高開逾2% 阿里版ChatGPT「通義千問」登場 官宣邀請用戶測試體驗

編輯：陳韻妍