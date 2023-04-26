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英美煙草涉違制裁 與北韓長年貿易 被美國罰近50億

環球社會熱點 10:59 2023/04/26

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美國政府控訴英美煙草（British American Tobacco，簡稱BAT），涉嫌違反美國對北韓的制裁，與平壤政府長年貿易煙草，連帶利息罰款6.35億美元（約49.84億港元）。BAT表示，對違規行為深感後悔。

拜登宣布爭取連任 參選2024總統大選 【下一頁】

美國司法部及財政部外國資產控制辦公室指出，BAT於2007年至2017年間違反美國對北韓的貿易制裁。助理司法部長奧爾森（Matthew Olsen）周二（25日）表示，BAT透過詳細計劃，繞過制裁向北韓出售煙草產品。

奧爾森指BAT在10年貿易中，利用第3方公司向北韓出售煙草品，獲利約4.28億美元（約33.6億港元）。司法部同時指控，BAT串謀瞞騙金融機構，讓他們參與違規煙草交易。

BAT發出聲明，指公司與相關部門達成起訴及民事糾紛協議，BAT新加坡第3方公司亦與司法部達成認罪協議。BAT行政總裁鮑爾斯（Jack Bowles）表示，對事件深感後悔。

尹錫悅訪美首行收大禮 Netflix未來4年投資近200億 【下一頁】

司法部同時披露，已就事件起訴39歲北韓銀行家Sim Hyon-Sop及兩名中國中間人。他們被指為北韓公營煙草購買煙草，並偽造文件瞞騙美國銀行處理價值7,400萬美元的交易。北韓據指透過連串違規交易，賺取約7億美元。

美國因北韓核試及試射彈道導彈等舉動，向平壤政府實施嚴厲制裁。

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責任編輯：吳漢培

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