【AI大戰】蘋果將推AI健康教練　設更多健康功能

▲ Apple正在開發一款收費的人工智能（AI）健康教練Quartz，而此技術只是Apple新健康科技中的其中一項。

蘋果（Apple）近來積極研發多種健康科技，除了先前有消息指其在血糖監測技術上取得突破，近日《彭博社》報道又提到，Apple正在開發一款收費的人工智能（AI）健康教練Quartz，而此技術只是Apple新健康科技中的其中一項。

報道表示，Quartz將會在明年推出。服務會使用Apple Watch中的AI，以及手錶收集到的數據，向用户提供建議和度身訂造一套健康輔導計劃，有助改善用家的運動、睡眠和飲食習慣。

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iPad將有專屬健康App

《彭博社》在報道中提到了好幾項Apple新健康技術，Quartz只是藍圖中的一環。公司將在iPadOS 17加入專為iPad而設的健康應用程式，亦正研發一款情緒監測器，據稱有別於傳聞中的日記應用程式Jurassic。亦有指Apple將推出混合實境（MR）耳機，並將支援Fitness Plus和包含冥想應用程式。

Apple近年在健康科技領域有不少進展，例如在去年在iPhone和Apple Watch上推出藥物提醒功能，以及在Fitness Plus每周加入一個新運動。

責任編輯：歐朗欣

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