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【內房危機】碧桂園投資杭州地塊、涉資28億元人幣　股價彈逾1%

股市 10:08 2023/04/26

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【內房危機】碧桂園投資杭州地塊、涉資28億元人幣

內地房地產市場逐漸回暖，民企碧桂園 （02007） 斥資28.25億元人民幣，投得杭州濱江區江南單元BJ0107-R21-13地塊。有關地塊每平方米樓面價為26,744.73元人民幣，溢價11.9%，地皮出讓面積45,932平方米，建築面積105,643.6平方米。碧桂園股價彈逾1%，高見2.05元。

是次出讓地塊主要集中在市郊剛需板塊和低密改善區域，涵蓋西湖區龍塢、拱墅區運河新城北、濱江區浦沿、余杭區閒林等宅地，多宗地塊容積率在1.5及以下，因此吸引不少房企參與競投。

碧桂園集團總裁莫斌早前指，今年碧桂園已經重啟投資拿地，接下來將更多聚焦一、二線核心城市及核心區域，並會逐步提升一、二線城市的投資額和土地儲備佔比，冀於3至5年內將一、二線城市和三、四線城市的貨值比例提升至50：50。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁   

【ET財智Talk】加息周期將見頂？ 資金湧入債市現投資機會？ 聯博黃燦文分析攻守兼備的債券組合策略部署

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編輯：陳韻妍

港股 內地物業 碧桂園 杭州 碧桂園（02007）
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