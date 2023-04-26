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【ChatGPT】OpenAI：計劃未來幾個月內推ChatGPT企業版

股市 10:10 2023/04/26

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ChatCPT（AFP圖片）

ChatGPT背後開發商OpenAI公司周二（25日）在官網發文，稱計劃在未來幾個月內推出ChatGPT企業版（ChatGPT Business）。該產品為ChatGPT引入一個新的付費訂閱群體，滿足企業客戶的需求。OpenAI描述該產品適用於需要更多地控制其數據的專業人士，以及尋求管理其終端用戶的企業。

OpenAI表示，ChatGPT企業版將遵循公司API的數據使用政策，意味着默認情況下，不會使用終端用戶的數據來訓練OpenAI的模型。

此前已推ChatGPT Plus

ChatGPT是OpenAI公司於去年11月發布的聊天機械人，旋即爆紅，但ChatGPT是一項昂貴的服務。OpenAI的聯合創始人兼首席執行官Sam Altman早前表明ChatGPT的運算成本「令人流淚（eye-watering）」，每個聊天的總計算成本都要耗費幾美仙。

OpenAI試圖尋找可行的商業模式，以支付營運產品帶來的高成本並實現盈利，OpenAI早前已表示正在為ChatGPT探索額外的付費計劃。今年2月，OpenAI推出一款名為ChatGPT Plus付費產品，價格為每月20美元。即使是在高峰時段，訂閱ChatGPT Plus服務的用戶，仍可獲該聊天機械人更快速的回應，且能提前使用一些新功能。OpenAI在3月份推出了ChatGPT插件，通過授權機械人訪問包括網絡在內的第三方知識源和數據庫，來擴展機械人的功能。

另外，OpenAI周二還宣布ChatGPT的一項新功能，是允許所有ChatGPT用戶關閉聊天記錄。OpenAI表示，禁用聊天歷史記錄後開始的對話，不會用於訓練和改進OpenAI的模型，也不會出現在歷史記錄側邊欄中。但相關對話將被保留30天，並在需要監控濫用情況時進行審查。此外，ChatGPT的數據也可以導出，用戶可請求將他們的數據以文件的形式發送到與其OpenAI帳戶關聯的電子郵件地址。

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