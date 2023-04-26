▲ 【銀行危機】聯儲局周五公布對矽谷銀行SVB的審查結果 披露當局一般不會公開的機密監管訊息

美國聯儲局表示，將於周五（4月28日）公布其對美國矽谷銀行（SVB）監管的內部審查結果。聯儲局早前指，是次調查由聯儲局金融監管副主席巴爾（Michael Barr）牽頭進行。巴爾稱，審查結果將包括政策建議，以及聯儲局一般不會向公眾披露的機密監管訊息。

矽谷銀行的存戶試圖在一天之內提取超過420億美元資金，令監管機構感到震驚，並引發其他地區性銀行出現類似的擠提。隨後矽谷銀行及Signature Bank先後倒閉，導致投資者對整個銀行業失去信心，重創股市，並引起對爆發全面金融危機的擔憂。

市場質疑聯儲局在監管銀行方面是否做得足夠

巴爾批評，矽谷銀行欠缺一個風險總監，告之其如何減低利率風險，但市場質疑聯儲局在監管銀行方面是否做得足夠。

美國聯邦存款保險公司（FDIC）將於5月1日公布報告，詳細說明其對Signature Bank的監管情況，並為存款保險系統作出概述。

相關文章：【銀行危機】FRC瀉49%創新低 千億美元蝕本按揭生意可高價放賣？

相關文章：【銀行危機】渣打溫拓思：極低息環境引發銀行失衡問題 未來業界或會陷入某種形式的危機

【ET財智Talk】加息周期將見頂？ 資金湧入債市現投資機會？ 聯博黃燦文分析攻守兼備的債券組合策略部署

編輯：陳韻妍