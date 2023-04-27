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【ET開市直擊】港、美股5月焦點及部署 美vs中資科網股點揀（歡迎觀眾問股）

股市 08:31 2023/04/27

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港股連跌3日後反彈，恒指周三收報19757點，升139點，重上250天牛熊綫；美股3大指數則個別發展，4月最後一個交易日前夕大市怎走？5月港股、美股有何焦點？應如何部署？中美科技戰擬升温，近日再傳美國推新招限制內地高科技業，中資科網股顯著受壓；另一方面，美國大型科網股業績理想，Meta（META.US）、Alphabet（GOOGL.US）及微軟（MSFT.US）季績勝預期，中資科網股會否繼續跑輸美國科網股？誰的值博率較高？利達LW基金經理及合夥人黃耀宗（Andy）今早9時於《ET開市直擊》為你前瞻5月最新市況及分析部署策略。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署*

責任編輯：葉淼

欄名 : ET開市直擊

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