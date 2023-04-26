【港股市況】騰訊美團轉升　電力股造好　中國高精密復牌挫6成　恒指低開96點後回穩（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股下跌，港股今早續低開近百點。阿里巴巴 （09988） 跌近3%，騰訊 （00700） 跌0.8%，美團 （03690） 跌0.6%，中國高精密 （00591） 復牌挫34%，恒指低開96點，開報19520點，科指跌0.7%，報3797點。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：57】滙豐 （00005） 偏軟跌0.3%，友邦 （01299） 升0.5%，中移動 （00941） 升0.2%，港交所 （00388） 績前暫無升跌。

【09：51】中芯國際 （00981） 反彈逾2%，高見22.25元。

【09：45】大市早段轉穩，恒指升9點，報19627點，科指升0.5%，報3844點。

【09：43】電力股造好，潤電 （00836） 升逾4%，中國電力 （02380） 升逾3%，華電國際 （01071） 、華能國電 （00902） 升逾7%，大唐發電 （00991） 升6%。

【09：39】萬洲 （00288） 績後跌0.9%，低見4.4元。

【業績｜豬肉股】萬洲國際首季調整後利潤1.94億美元、按年跌66.5% 豬肉經營虧損擴2.8倍

【09：37】中國高精密 （00591） 跌幅擴大至57%，低見0.52元，成交1091萬元。

【09：35】阿里巴巴 （09988） 早段跌2%，騰訊 （00700） 轉升0.4%，美團 （03690） 升0.9%。

【09：31】GUANZE MEDICAL （02427） 未止跌，股價續跌五成，低見0.6元創上市後低。

【09：29】超媒體 （00072） 跌逾2%。

【鄭志剛】超媒體任命鄭志剛為旗下Nowness控股名譽主席 曾爆「彈弓手」撤回公告事件

【09：28】ASMPT （00522） 績後偏軟跌0.8%。

【09：25】華住集團 （01179） 股價造好，逆市升近7%。

【華住1179】華住酒店第一季房價增24% 入住率升16個百分點

【09：21】阿里巴巴 （09988） 跌近3%，騰訊 （00700） 跌0.8%，美團 （03690） 跌0.6%，中國高精密 （00591） 復牌挫34%，恒指低開96點，開報19520點，科指跌0.7%，報3797點。

【09：12】恒指期貨低開102點，報19474點。

【08：50】中國高精密 （00591） 今早復牌。停牌多時的中國高精密公布，證監會已通知聯交所，根據證券及期貨規則，該集團股份買賣獲准自今日起重新開始。

【08：43】恒指黑期跌132點，報19477點，道指期貨升59點，報33711點。

【08：06】【業績︱芯片股】ASMPT首季盈利按年跌62% 第二季銷售收入料跌26%

【07：47】【新股IPO】內地線上醫師平台梅斯健康2415下限9.1元定價 超購近9倍、一手中籤率20%（附分配結果連結）

【07：45】【新股IPO】內地白酒公司珍酒李渡6979超購0.9倍 近下限定價一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】【譚仔盈警】譚仔料財年少賺3成 香港、內地、日本、新加坡全受創

【07：45】【騰訊700】南非大股東Prosus深夜披露 減持騰訊計劃再啟動

【07：45】【Morning精點】滙豐7天營業安排分行「三減一」︱2款東南亞即食麵被驗出含一級致癌物

【07：45】港股ADR收報19352點，跌265點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報54.84元，較港收市價低0.66元或1.2%。騰訊 （00700） ADR折合報332.6元，較港收市價低5.8元或1.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報81.36元，較港收市價低2.74元或3.3%。

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【07：30】美國第一共和銀行（美：FRC，First Republic Bank）公布首季收入及純利雙雙按年下跌，銀行危機憂慮再度燃起，該行銀行存款在3至4月期間急跌逾700億美元，而且現時部分存款為多間銀行所提供的流動性，情況令人憂慮，道指跌勢擴大。道指跌344點，報33530點；標指跌65點，報4071點；納指跌238點或1.98%，報11799點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌185點 騰訊ADR低港2%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】中船防務、山東新華製藥、華晨中國

責任編輯︰梁浩碩